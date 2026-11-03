«L’amore di Cristo ci invia» è il tema scelto da Papa Leone XIV per la 101ª Giornata Missionaria Mondiale, che sarà celebrata domenica 24 ottobre 2027 e richiama il cuore stesso della missione cristiana: l’amore di Cristo, accolto e vissuto, diventa slancio per annunciare il Vangelo e farsi prossimo di ogni fratello e sorella. Come ha ricordato il Santo Padre nel Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2026, «se l’unità è la condizione della missione, l’amore ne è la sostanza», la missione della Chiesa, infatti, nasce dall’amore di Dio rivelato in Gesù Cristo, si alimenta nell’incontro con Lui e si traduce in una testimonianza concreta di fraternità, prossimità e servizio.

L’amore di Cristo non ci lascia indifferenti: ci spinge a uscire da noi stessi, a incontrare gli altri e a raggiungere soprattutto chi è solo, povero o ferito. In preparazione della Giornata Missionaria Mondiale 2027 verrà diffuso nei primi mesi dell’anno il Messaggio del Santo Padre, che guiderà la riflessione, l’animazione e la formazione missionaria delle comunità cristiane. In questo cammino, le quattro Pontificie Opere Missionarie — Propagazione della Fede, Infanzia Missionaria, San Pietro Apostolo e Unione Missionaria — svolgono un servizio essenziale nell’alimentare la coscienza e la responsabilità missionaria dei battezzati, dai più piccoli agli adulti, e nel promuovere una rete universale di preghiera, formazione e carità a sostegno dell’evangelizzazione e delle giovani Chiese. Esse contribuiscono, ciascuna secondo la propria specificità e tutte insieme, a promuovere lo spirito missionario nel Popolo di Dio e a sostenere le nuove Chiese particolari.

La Giornata Missionaria Mondiale è un’iniziativa voluta da papa Pio XI nel 1926 per raccogliere offerte e distribuirle, a nome del Papa, per le varie necessità della missione della Chiesa.

Le tappe principali della storia della Giornata Missionaria Mondiale

3 maggio 1922 - Il Motu Proprio Romanorum Pontificum dichiara Pontificia l’Opera per la Propagazione della Fede (POPF).

14 aprile 1926 - Papa Pio XI approva il decreto della Sacra Congregazione dei Riti che istituisce la penultima domenica di ottobre come Giornata Missionaria Mondiale nella Chiesa universale. Il decreto fu emesso in risposta a una richiesta della Pontificia Opera per la Propagazione della Fede.

«Va poi ricordato» come ha detto papa Leone in occasione del centesimo anniversario «che proprio su proposta dell’Opera della Propagazione della Fede, Pio XI istituì nel 1926 la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, le cui offerte raccolte ogni anno vengono distribuite da essa, a nome del Papa, per le varie necessità della missione della Chiesa. Le quattro Opere quindi, nell’insieme e ciascuna nella sua specificità, svolgono tuttora un ruolo prezioso per tutta la Chiesa. Esse sono un segno vivo dell’unità e della comunione missionaria ecclesiale. Invito tutti a collaborare con esse con spirito di gratitudine».