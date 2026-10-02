Nelle stanze severe e nude del penitenziario di Riverbend, in Tennessee, c’è un momento preciso in cui la macchina della giustizia umana smette di assomigliare alla legge e mostra, senza più la maschera dell’ordine, il suo volto più arcaico: quello della vendetta di Stato. È successo pochi giorni fa. Per oltre quaranta minuti, sotto i riflettori freddi della sala delle esecuzioni, gli addetti della prigione hanno cercato disperatamente di infilzare le vene di Christa Pike, cinquant’anni, da trenta richiusa nell’ombra del braccio della morte. Volevano far scorrere nel suo sangue il pentobarbital, il veleno chimico che avrebbe dovuto estinguere una vita segnata dal male.

Niente da fare. Il corpo di Christa, straziato prima dal dolore e poi dal terrore, mentre sussurrava alla sua guida spirituale che il braccio le stava esplodendo, ha opposto una resistenza cieca e biologica al boia. Due iniezioni fallite. La donna è rimasta viva, prima di essere trasportata d'urgenza in ospedale tra le convulsioni e le urla di un'angoscia inenarrabile.

Un incubo grottesco, una carneficina burocratica che lascia addosso un senso di nausea interiore. Ma ciò che trasforma questa cronaca nera e disperata in una vertigine morale per l’intero Occidente è un dettaglio rimasto finora nell’ombra delle cancellerie: poche ore prima che la procedura avesse inizio, dal Vaticano era partito un messaggio riservato e drammatico. Il Papa americano, Papa Leone XIV, aveva chiesto formalmente la grazia per Christa Pike. Un appello accorato, diretto alle autorità degli Stati Uniti e del Tennessee, rimasto tragicamente inascoltato, affondato nel silenzio indifferente del potere locale.

La memoria del delitto e l'inganno della vendetta

Non si può comprendere l'abisso di questa storia senza guardare in faccia il male da cui tutto è nato. Nel 1995, Christa Pike era una ragazza appena diciottenne, piegata da un’infanzia devastata da stupri e violenze taciute. A Knoxville, insieme al fidanzato, torturò e uccise con ferocia la diciannovenne Colleen Slemmer. Un crimine orribile, atroce, privo di qualsiasi giustificazione. Per trent’anni la giustizia americana ha tenuto Christa sospesa sopra un baratro, trasformandola nell'unica donna condannata a morte nell'intero Stato del Tennessee dal 1819 ad oggi.

Ma cosa si reitera, davvero, quando lo Stato rivendica per sé il diritto di uccidere? Bisogna averli visti, certi scorci d'America, dove le cattedrali di cemento delle prigioni svettano piantate nel nulla del Midwest o del Sud profondo. Sono fortezze in cui la società stipa i suoi mostri per non doversi interrogare sulle proprie crepe. La pena capitale vi viene amministrata non come atto di giustizia, ma come un rito di esorcismo collettivo. Si pensa di cancellare la macchia del delitto sovrapponendovi la macchia di un’altra morte, questa volta pulita, asettica, firmata dal timbro di un tribunale.

Invece, come ha dimostrato la tortura mediatica e fisica patita da Christa Pike in quel braccio della morte, l’iniezione letale spoglia lo Stato della sua superiorità morale. Quando il veleno s’inceppa e il boia brancola nel buio, la finzione dell'esecuzione "umanitaria" crolla del tutto. Resta solo una violenza di Stato che scimmiotta la violenza del criminale.

Un no senza appello alla pena di morte

È qui che si innesta il gesto di Leone XIV. Ricordando la spinta profetica già impressa da San Giovanni Paolo II e ribadita con forza nel Catechismo da Papa Francesco, il Pontefice ha scandito parole che non lasciano spazio a compromessi politico-giudiziari: «La pena di morte è inammissibile, perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona».

Nessun crimine, per quanto abominevole, priva l’uomo della sua dignità originaria. La giustizia che uccide non risarcisce la vittima e non ripara il mondo; semplicemente si arrende alla disperazione, decretando che un essere umano è irrecuperabile. Il Papa lo ha ricordato proprio da quella terra americana da cui proviene, parlando a un Paese che continua a considerarsi il faro delle libertà democratiche ma che, ogni anno, spegne le vite dei suoi detenuti nel silenzio rituale delle sue prigioni.

Il no del Vaticano alla condanna di Christa Pike non è un atto di debolezza né un'omissione verso il dolore immenso della famiglia di Colleen Slemmer. È, al contrario, la difesa strenua del confine tra la giustizia e la vendetta. La vera giustizia non chiude mai la porta al pentimento e al riscatto; la vendetta di Stato, invece, ha bisogno del cadavere per sentirsi appagata.

Lo sguardo oltre il muro: quale giustizia vogliamo?

Adesso la difesa di Christa Pike chiede il blocco definitivo di ogni nuovo tentativo di esecuzione. Dopo il calvario subito sulla barella di Riverbend, sottoporre di nuovo questa donna alle mani del boia rappresenterebbe una strage d'umanità raddoppiata, una punizione crudele e insolita persino per la costituzione statunitense.

Guardando da lontano questo pezzo di America che tenta affannosamente di somministrare la morte per via endovenosa, la domanda interpella anche noi, la nostra Europa, le nostre coscienze sociali. Siamo davvero convinti che l'eliminazione del colpevole renda la società più sicura o più umana? Oppure dobbiamo avere la forza morale di riconoscere che ogni vita difesa, anche la più segnata dal male e dal delitto, è un argine che erigiamo contro l'imbarbarimento di tutti?

La voce del Papa, rimasta inascoltata nelle stanze del potere di Nashville, continua a risuonare fuori da quelle mura. Ricorda a credenti e non credenti che uno Stato è veramente forte e giusto non quando mostra i muscoli della sua vendetta, ma quando sa custodire la sacralità della vita anche di fronte alla notte più oscura dell'uomo.