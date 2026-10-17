Ricovero lampo come da protocollo. «In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico», scrivono il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, «il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione».

Papa Leone così uscirà dal Gemelli al quinto giorno di ricovero, quattro dall’intervento subito martedì 13 ottobre. Il suo fisico ha risposto secondo le attese e, dopo l’asportazione del lobo inferiore destro del polmone la rx toracica e gli altri esami di routine hanno consigliato il ritorno a casa. Merito anche della tecnica robotica mini invasiva nella quale il professore Stefano Margaritora è un’eccellenza. Ma anche delle condizioni generali del Pontefice. Come già ci aveva spiegato l’oncologo Francesco Cognetti nelle interviste che abbiamo pubblicato, se tutto fosse andato secondo le previsioni, per il Pontefice il recupero, così come avviene nella maggioranza dei pazienti nella stessa condizione clinica, sarebbe stato ottimale.

«A seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina», fa sapere la Sala Stampa vaticana, «papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l’intervento al polmone destro. Lascerà l’ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio».

Alle 12 il Papa presiederà la messa così come aveva fatto già ieri nella solita stanza adibita allo scopo.