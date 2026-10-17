Il Papa, all'uscita ﻿dal Gemelli, ha salutato il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli; il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Daniele Franco; il direttore generale della Fondazione del Policlinico, Daniele Piacentini; il direttore sanitario del Policlinico Andrea Cambieri, e il professore ordinario di chirurgia toracica, Stefano Margaritora che lo ha operato. «A nome dell’intera famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore», ha dichiarato la Beccalli, rivolgo al Santo Padre Leone XIV i nostri più affettuosi auguri per il pieno recupero dopo l’intervento chirurgico». E ancora: «Averlo accolto e assistito al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs ha rappresentato per tutti noi una grande responsabilità e un privilegio, vissuti con dedizione e profonda partecipazione. Ai medici, al personale sanitario e a tutti i professionisti che si sono presi cura di Lui, a iniziare dal professor Stefano Margaritora, va la nostra sincera gratitudine. Nel momento del suo rientro in Vaticano, lo accompagniamo con la preghiera e con l’affetto di tutta la nostra comunità. Il suo magistero è una guida preziosa per il nostro agire quotidiano nella formazione, nella ricerca e nella cura, per il bene di ogni persona e della complessiva società».

Il Papa ha salutato anche una piccola folla che lo attendeva. Tra loro anche Varvara, una tredicenne ucraina che è stata malata oncologica. «Sono molto felice di questa possibilità», ha dichiarato all’agenzia Agi, «volevo incontrarlo per ringraziarlo, perché la sua preghiera mi ha aiutata a guarire». A Leone ha consegnato un pupazzetto che lo ritrae fatto dalle sue mani. Lo stesso piccolo Papa che stringeva «nel periodo per me più difficile. Spero che aiuti e supporti anche il Santo Padre come ha fatto con me». La ragazza aveva già incontrato Leone il 31 dicembre 2025 alla vigilia della sua operazione.

Intanto la sala stampa vaticana ha confermato che l’ANgelus di domenica 18 ottobre sarà recitato dalla finestra del palazzo apostolico.

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