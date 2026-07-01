Ci sono riforme che fanno rumore e riforme che cambiano gli equilibri senza alzare la voce. Quella con cui Leone XIV ha riscritto lo Statuto dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria appartiene alla seconda categoria. Dodici articoli, poche pagine, nessun proclama, l’essenziale tecnicamente perfetto, nello stile del canonista Prevost. Eppure segnano la fine di un modello nato sedici anni fa.

La sigla resta la stessa: ASIF. Le funzioni fondamentali rimangono. Cambia invece la loro collocazione nell’organigramma vaticano.

L’Autorità non sarà più governata da un presidente e da un consiglio. Al loro posto ci saranno un direttore e un vicedirettore nominati direttamente dal Pontefice per cinque anni, affiancati da consultori. Una struttura più snella, più verticale, più vicina ai modelli manageriali che a quelli delle autorità indipendenti.

È una scelta che racconta molto della nuova fase della governance vaticana.

Quando Benedetto XVI istituì l'allora Autorità di Informazione Finanziaria nel 2010, il Vaticano aveva un'urgenza precisa: rafforzare e dimostrare ancora di più la propria credibilità internazionale. Gli organismi internazionali chiedevano più controlli, più trasparenza e indipendenza. La parola chiave era proprio questa: indipendenza. Per essere credibile, chi controlla il denaro deve essere percepito come autonomo rispetto a chi quel denaro lo gestisce.

Negli anni successivi Francesco rafforzò ulteriormente quell’impianto. Nel 2020 l'organismo cambiò nome diventando ASIF, ampliando le competenze sulla vigilanza prudenziale e sull'informazione finanziaria.

Poi arrivò il processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Un procedimento che produsse un effetto collaterale poco discusso ma rilevante: la perquisizione degli uffici dell’Autorità da parte della Gendarmeria vaticana. Quelle immagini suscitarono perplessità negli ambienti della cooperazione internazionale antiriciclaggio. Se perfino l’organismo di vigilanza può essere oggetto di interventi investigativi così invasivi, quanto è davvero autonomo?

La risposta di Leone XIV non consiste nel ripristinare quella distanza. Fa l’opposto: prende atto della nuova realtà e inserisce pienamente l’Autorità nell'architettura della Curia.

Il nuovo Statuto colloca infatti l'ASIF sotto l'ombrello della Segreteria per l’Economia. Il bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio per l’Economia, al quale sarà trasmesso anche il rapporto annuale. I finanziamenti arriveranno dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, dal Governatorato e dagli enti vigilati, con quote determinate sempre dal Consiglio per l'Economia.

In altre parole, meno authority indipendente e più amministrazione integrata.

Naturalmente nessuno mette in discussione le competenze tecniche dell'ASIF. Lo Statuto conferma, anzi rafforza, la competenza esclusiva nella prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Restano la ricezione delle segnalazioni sospette, l’analisi finanziaria, la cooperazione internazionale, la vigilanza prudenziale sugli enti finanziari. Compare anche una nuova funzione: quella di organismo di risoluzione alternativa delle controversie tra utenti e operatori finanziari.

Sul piano operativo, dunque, il raggio d’azione non si restringe. Anzi.

Quello che cambia è il rapporto tra tecnica e politica istituzionale. Leone XIV sembra aver scelto un principio molto pragmatico: se l’Autorità è ormai parte integrante del sistema economico vaticano, tanto vale inserirla esplicitamente dentro quel sistema, rafforzando i meccanismi di responsabilità verso gli organi economici della Santa Sede anziché coltivare un’autonomia che negli ultimi anni era apparsa sempre più teorica.

È una logica che ricorda quella adottata da molte grandi organizzazioni internazionali dopo le crisi finanziarie degli ultimi decenni: meno organismi paralleli, più integrazione nella catena di comando, maggiore accountability, ovvero maggiore affidabilità. Una vigilanza inserita nella macchina della Curia può essere altrettanto indipendente nelle decisioni quanto lo era, almeno sulla carta, quando sedeva un gradino più in alto rispetto all’amministrazione che era chiamata a controllare.