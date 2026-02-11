Il vescovo di Sanremo-Ventimiglia ogni giorno dal 28 dicembre, memoria liturgica dei Santi Innocenti, alle 20 fa suonare una campana per ricordare i bambini vittima di aborto. Il 17 gennaio è sceso in piazza il Pd per abbatterla. Per contro quasi 30 mila persone hanno firmato la petizione per esprimere solidarietà al vescovo. Quei rintocchi non sono un gesto di giudizio o condanna, ma un segno di pietà umana e cristiana per una tragedia.

Gabriele Soliani

La Campana dei bimbi mai nati vuole difendere uno spazio di memoria e silenzio in una società che corre e non vede le tante quotidiane piccole vittime dell’aborto. Non è una bandiera contro qualcuno, ma un segno che riconosce il dolore, invita al rispetto della vita fragile e offre un luogo simbolico dove fermarsi, pensare, ascoltare la coscienza, senza imporre giudizi, ma custodendo una domanda di uma-

nità condivisa.