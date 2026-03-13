Caro don Stefano, voglio rivolgere al presidente della Repubblica Mattarella un pensiero di gratitudine per la sua presenza delicata e autorevole alle recenti Olimpiadi, capace di motivare i nostri ragazzi e ragazze del loro sacrificio per lo sport.

Una presenza discreta ma decisiva per la sua capacità di essere ascoltato anche dalle nuove generazioni. Ho guardato queste Olimpiadi con orgoglio e partecipazione. Perché ogni atleta che è sceso in pista ha portato con sé un pezzo del nostro Paese, dei suoi valori migliori, della sua voglia di futuro.

Celso

Condivido la tua gratitudine verso il presidente Sergio Mattarella. La sua presenza alle Olimpiadi è stata discreta, ma profondamente significativa. Lo sport, quando è vissuto con lealtà e sacrificio, educa al rispetto, alla fraternità e al bene comune: valori di cui il nostro Paese ha grande bisogno. I nostri atleti e le nostre plurimedagliate atlete ci ricordano, ed è quello che ci portiamo via da queste Olimpiadi invernali, che dietro ogni traguardo ci sono impegno, disciplina e speranza. È un messaggio prezioso soprattutto per i giovani e per il futuro dell’Italia.