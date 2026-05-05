Per le nuove generazioni il digitale non è un’aggiunta ma un ambiente. I social network, le piattaforme, le chat e i video giochi online sono luoghi di contatto, di espressione, di confronto dove sperimentano l’amicizia, il riconoscimento, la scoperta di sé.

In gioco non c’è soltanto il tempo davanti a uno schermo, bensì il modo in cui imparano a guardarsi, a raccontarsi, a percepirsi, a relazionarsi.

Uno degli elementi più evidenti della cultura digitale è la visibilità: «Esisto se sono visto». Like, visualizzazioni, follower sono una misura di valore, e il riconoscimento pubblico rischia di trasformarsi in dipendenza. L’immagine di sé viene confrontata con gli altri, spesso filtrata, costruita, idealizzata. La pressione a mostrarsi “all’altezza” genera ansia, inadeguatezza, paura di esclusione. Non è raro che dietro una connessione costante vi sia una solitudine profonda: in contatto con molti, non sempre in relazione con qualcuno; si comunica tanto senza sentirsi compresi. Tale questione è umana e spirituale al contempo: che cosa governa il mio tempo e chi orienta le mie scelte?

La risposta non deve essere solo normativa o proibitiva, al contrario è richiesto un accompagnamento competente e dialogico. In primo luogo, un’educazione critica ai media, che affronti le dinamiche emotive e relazionali. In secondo luogo, offrire “spazi di parola” laddove molti vivono esperienze digitali intense con adulti lontani, incapaci di ascoltare senza giudicare. Un terzo aspetto riguarda la testimonianza di quest’ultimi che educano anche con il proprio stile in rete. Sul piano pastorale la sfida è aiutare a passare dall’immagine al volto, dalla visibilità alla verità. L’annuncio di un Dio che chiama per nome, guarda al cuore, ama oltre la performance, può diventare un antidoto alla logica del consenso e aprire il cuore a spazi di creatività, impegno sociale, condivisione? Nasce, quindi, un’altra sfida: dal consumo di contenuti digitali alla loro creazione comunitaria per riflette re sui social e imparare ad abitarli insieme con equilibrio; di conseguenza oratori, parrocchie, scuole cattoliche, associazioni e movimenti come laboratori di produzione.

Non si tratta di trasformare i giovani in “influencer religiosi”, ma di offrire spazi in cui la creatività digitale sia orientata al bene comune valorizzando l’esistente.

Quando un contenuto nasce dal confronto, dal discernimento, dal lavoro di gruppo, non è più espressione di un “io” in cerca di visibilità, bensì di un “noi” che dà senso alla realtà.

Non più un "io" ma un "noi" (iStockphoto)

La rete, da palcoscenico personale, si tra sforma in piazza condivisa, e la comunicazione in un servizio responsabile. Ciò aiuta a superare la solitudine di gitale, restituisce il senso di appartenenza, ridimensiona l’ansia da presta zione, essendo parte di una comunità che sostiene, corregge, incoraggia, valorizza i talenti di ciascuno a servi zio di un progetto più grande e di una missione