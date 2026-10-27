Tetti capaci di respingere il calore del sole, case potenzialmente più fresche d'estate e meno bisogno di accendere i condizionatori. È la prospettiva aperta da una scoperta scientifica realizzata in Spagna, dove un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Micro e Nanotecnologia del Consiglio superiore delle ricerche scientifiche (CSIC) ha sviluppato un nuovo materiale che, durante alcuni esperimenti all'aperto, ha registrato una temperatura fino a 12,9 gradi inferiore rispetto a quella di una superficie priva del rivestimento. Si tratta di un particolare polimero che riflette gran parte della radiazione solare e disperde il calore verso l'esterno, senza bisogno di energia elettrica. La ricerca, pubblicata il 29 giugno 2026 sulla rivista scientifica Nanophotonics, è ancora in fase sperimentale, ma potrebbe aprire nuove prospettive per il futuro dell'edilizia e del risparmio energetico.

Ma come può un materiale raffreddare una superficie esposta al sole senza bisogno di elettricità? Il principio è quello del cosiddetto “raffreddamento radiativo passivo”: anziché utilizzare un apparecchio per sottrarre calore, come avviene con i sistemi di climatizzazione, si sfruttano le proprietà del materiale per limitare l'energia solare assorbita e favorire la dispersione del calore verso l'esterno.

COME FUNZIONA IL MATERIALE CHE RIFLETTE IL SOLE

Per ottenere questo risultato, i ricercatori spagnoli hanno lavorato sul polivinilidenfluoruro, conosciuto con la sigla PVDF, un polimero sintetico già utilizzato in diversi settori industriali. I polimeri sono materiali costituiti da lunghe catene di molecole: ne fanno parte, per esempio, numerose plastiche presenti negli oggetti di uso quotidiano. La novità non consiste quindi nell'aver inventato una sostanza completamente sconosciuta, ma nell'averne modificato la struttura microscopica per renderla più efficace nel contrastare il calore.

Il segreto è in un doppio meccanismo. Secondo i risultati dello studio pubblicato su Nanophotonics, il materiale riflette oltre l'80 per cento della radiazione solare, impedendo che una parte consistente venga assorbita e trasformata in calore. Allo stesso tempo, disperde energia sotto forma di radiazione infrarossa, che può attraversare l'atmosfera e raggiungere lo spazio. In questo modo, in condizioni favorevoli, può mantenersi a una temperatura inferiore rispetto a quella dell'ambiente circostante.

A differenza di un condizionatore, dunque, il materiale non produce aria fredda e non richiede un'alimentazione elettrica per funzionare. Sfrutta un fenomeno fisico naturale che i ricercatori hanno cercato di rendere più efficace attraverso una particolare struttura tridimensionale, composta da elementi microscopici.

GLI ESPERIMENTI A MADRID: FINO A 12,9 GRADI DI DIFFERENZA

La ricerca non si è fermata alle simulazioni. Come spiegano gli autori dello studio, il materiale è stato sottoposto a prove all'aperto a Tres Cantos, nell'area di Madrid, durante l'estate 2025. I test, condotti tra luglio e settembre in diverse condizioni meteorologiche, hanno permesso di misurarne il comportamento sotto il sole e durante la notte.

Il risultato più significativo è arrivato durante le prove dell'8 e 9 luglio. Il campione più efficace ha registrato una temperatura inferiore di 12,9 gradi rispetto a quella misurata in una scatola sperimentale di riferimento priva del rivestimento. Una differenza ottenuta in condizioni di forte irraggiamento solare, che mostra le potenzialità del materiale.

DAI LABORATORI AI TETTI DELLE CASE: QUALI BENEFICI?

L'obiettivo è trasformare questa tecnologia in un rivestimento utilizzabile sulle superfici maggiormente esposte al sole. Secondo il CSIC, che ha presentato i risultati della ricerca in un comunicato dell'11 agosto 2026, le possibili applicazioni riguardano soprattutto i tetti e le facciate degli edifici. Ma le prospettive non si fermano alle abitazioni: il materiale potrebbe trovare impiego anche nei veicoli, nei computer e in altri dispositivi elettronici. In questi casi, oltre a contrastare il calore proveniente dall'esterno, potrebbe aiutare a disperdere quello generato dai componenti durante il funzionamento, contribuendo a prevenirne il surriscaldamento.

Per le abitazioni, il vantaggio potrebbe essere concreto. Durante le giornate estive, i tetti, soprattutto quando sono scuri, possono assorbire grandi quantità di energia solare e trasferire parte del calore agli ambienti sottostanti. Un rivestimento capace di limitare questo riscaldamento potrebbe contribuire a mantenere gli edifici più freschi, riducendo la necessità di utilizzare i condizionatori e, di conseguenza, i consumi elettrici e le spese per la climatizzazione.

Non si tratterebbe quindi di sostituire completamente gli impianti di raffrescamento, ma di intervenire direttamente sulle superfici degli edifici per limitare il calore che si accumula durante il giorno.

La tecnologia, tuttavia, è ancora in fase di ricerca. Prima di immaginare un'applicazione diffusa sarà necessario verificarne l'efficacia su tetti di dimensioni reali, la resistenza alla pioggia e agli altri agenti atmosferici, i costi di produzione e installazione e l'effettivo risparmio energetico. Andrà valutato anche l'impatto ambientale complessivo del materiale, dalla fabbricazione fino allo smaltimento.

UNA SCOPERTA IMPORTANTE DI FRONTE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L'interesse per questa innovazione si comprende ancora meglio alla luce delle temperature registrate negli ultimi mesi. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1961, secondo i dati della rete osservativa dell'Aeronautica Militare, con una temperatura media superiore di 2,8 gradi rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Un'anomalia che ha superato anche quella dell'estate 2003, rimasta per oltre vent'anni un punto di riferimento per l'intensità del caldo.

Il fenomeno riguarda l'intero continente. Secondo il servizio europeo Copernicus, durante l'estate 2026 il 52 per cento del territorio europeo ha sperimentato almeno una volta condizioni di stress termico molto forte, con temperature percepite pari o superiori a 38 gradi. Un valore record che testimonia la crescente esposizione del continente a condizioni di caldo potenzialmente pericolose per la salute.

Sono numeri che hanno conseguenze concrete sulla vita quotidiana. Le temperature elevate rendono sempre più difficile vivere e dormire in abitazioni poco isolate, soprattutto nei centri urbani, dove asfalto, cemento e superfici artificiali trattengono il calore e contribuiscono al fenomeno delle cosiddette isole di calore. A risentirne maggiormente sono spesso gli anziani, i bambini e le persone con problemi di salute, ma anche le famiglie che non dispongono di sistemi di climatizzazione o che faticano a sostenere il costo dell'elettricità.

Il cambiamento climatico pone dunque una doppia sfida: ridurre le emissioni responsabili del riscaldamento globale e, contemporaneamente, adattare le città e le abitazioni a estati sempre più calde. È in questo scenario che si inserisce la ricerca spagnola, che potrebbe contribuire a rendere gli edifici meno vulnerabili al caldo, con possibili benefici economici e ambientali. La strada verso un'applicazione su larga scala è ancora lunga, ma la scoperta indica una prospettiva interessante: progettare edifici capaci non soltanto di proteggerci dalle alte temperature, ma anche di disperdere parte del calore in modo naturale, riducendo il bisogno di energia.