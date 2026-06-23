Dal finestrino possono scorrere ghiacciai che brillano al sole di agosto, vette dolomitiche, colline pettinate dai filari, borghi di pietra aggrappati al crinale, vigneti che disegnano geometrie antiche, boschi che profumano di resina e tratti di mare tra i più belli del Mediterraneo. È il fascino senza tempo del viaggio in treno, quello che quest’estate accompagnerà i lettori di Famiglia Cristiana in un itinerario speciale lungo i binari più suggestivi del Paese.I nostri giornalisti sono saliti a bordo per raccontare otto linee storiche e treni panoramici che restituiscono il piacere della lentezza. Siamo partiti con il Bernina Express, dove il rosso delle carrozze taglia il bianco delle Alpi e si arrampica fino ai 2253 metri dell’Ospizio Bernina. Abbiamo ripreso fiato sugli altopiani d’Abruzzo e Molise con la Transiberiana d’Italia: ponti in ferro, stazioni di montagna e tratturi che sanno di pastorizia. Ci siamo lasciati incantare dalle Cinque Terre, con il regionale che cuce Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore tra muretti a secco e mare blu.

E poi la Calabria della Sila, con il trenino che attraversa foreste di pini larici e laghi d’altura.Il nostro taccuino prosegue: dalla Perugia-Assisi verso i colli francescani, alle Alpi Marittime tra Cuneo, Limone e Ventimiglia, dove il treno scava gallerie e si affaccia su valli occitane. La Vigezzina-Centovalli ci ha portati da Domodossola a Locarno, tra ponti vertiginosi e scorci da acquerello. Infine la Sicilia, con le tratte lungo il mare della bellissima isola ricca di storia.

Ogni tappa è un incontro con capistazione, macchinisti e viaggiatori. Ed è anche l’occasione per conoscere paesaggi, tradizioni e storie spesso lontane dai circuiti del turismo più frenetico: feste patronali, musei ferroviari, piccoli produttori, artigiani del ferro e del legno: un invito a viaggiare in modo sostenibile, accessibile e familiare, con lo zaino leggero e il biglietto in tasca, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla meraviglia. Perché talvolta la destinazione più bella è proprio il viaggio, e il treno resta il modo migliore per accorgersene.

IL PROGRAMMA

• Bernina Express

• Transiberiana d'Italia

• Cinque Terre Express

• Trenino della Sila

• Foligno-Perugia

• Ferrovia delle Meraviglie

• Messina-Palermo

• Vigezzina Centovalli