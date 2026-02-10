In occasione della settimana del Safer Internet Day, torna l’appuntamento formativo sul benessere digitale del Gruppo Editoriale San Paolo, realizzato dalle sue realtà Famiglia Cristiana e Cisf, con Fondazione Carolina e in collaborazione con Ucsi Lombardia. L’evento, dal titolo “AI nostri figli _ Intelligenza artificiale e informazione libera, la responsabilità della parola a tutela delle generazioni digitali”, si terrà giovedì 12 febbraio a Milano, presso l’Auditorium Giacomo Alberione (ormai sold out) e in streaming su famigliacristiana.it.

Obiettivo, richiamare il mondo adulto alla responsabilità educativa nell’era digitale, valorizzando la parola come fondamento di senso critico, relazioni autentiche ed etica democratica. Un incontro formativo, con oltre 250 giornalisti accreditati che potranno avvalersi del contributo di esperti dedicato alla tutela di minori e accompagnare consapevolmente la crescita della Generazione Alpha.

Durante l’incontro verrà presentata l’indagine condotta dal Centro Studi di Fondazione Carolina, sul rapporto con l’AI degli under 15 emerge che il 28% del campione desidera un amico digitale, mentre il 25% degli under15 usa i chatbot per confidarsi e superare paure e insicurezza. Il 30% degli under15 si rivolge ai chatbot emotivi perché “disponibili h24”: «I ragazzi si rivolgono ai chatbot emotivi per supplire alla mancanza di relazioni, per riconoscere le proprie emozioni e soddisfare bisogni affettivi senza sentirsi giudicati», spiega Ivano Zoppi, Segretario generale Fondazione Carolina.

All’interno della ricerca un’indagine esplorativa online realizzata dal Centro Internazionale Studi Famiglia, su quanto e come i genitori riescono ad accompagnare i propri figli nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale: «Dall’indagine emerge come le famiglie siano alla ricerca di supporto dall’esterno, soprattutto nei confronti della scuola. A questa domanda di aiuto la società deve trovare risposte tempestive e generalizzate, in una rinnovata alleanza con le famiglie: ne va del futuro delle nuove generazioni e della società tutta», dichiara Francesco Belletti, direttore CISF.

Una mattinata di confronto prezioso su temi che appartengono a tutti, dalle famiglie agli educatori, dai professionisti della Salute ai ricercatori, fino agli insegnanti e ai rappresentanti istituzionali. Per questo l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di Famiglia Cristiana, realtà da sempre attenta ai valori e al futuro delle famiglie: «Ogni accelerazione tecnologica trasforma il modo in cui l’uomo comprende se stesso e le relazioni. Nell’era dell’Intelligenza artificiale, educare, interrogarsi e agire insieme è una responsabilità che riguarda tutti», così don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana.