La Carta di Leuca per un Mediterraneo di pace

La marcia sulla tomba di don Tonino Bello

Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di Leuca” si cimenterà a sviluppare il tema dell’Agorà: la piazza, infatti, è il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto e della scoperta dell’altro. È il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di accoglienza, di scoperta e di dialogo. A partire da questa ricchezza di significati, si intende costruire un percorso per i giovani che vuole interpretare l’intero territorio salentino – attraverso le diverse tappe dei “Cammini di Leuca” – come una grande piazza che si trasforma da luogo di passaggio (caratterizzata da aspetti talvolta negativi come la fretta, l’indifferenza e l’individualismo) a luogo in cui fermarsi, rallentare, riflettere, conoscersi, imparare a raccontare se stessi con parole di verità, riscoprendo la ricchezza che abita nell’altro per costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità. Domenica 11 agosto, nella chiesa madre Natività Beata Vergine Maria di Tricase ci sarà alle 19 una solenne celebrazione eucaristica, cui seguirà, alle 20.15, presso le Sale del trono di Palazzo Gallone il convegno “Mediterraneo: Agorà dei popoli”. Tra gli interventi quelli del cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e di Sihem Djebbi, professoressa dell’università di Parigi che parlerà de “La Primavera araba, otto anni dopo”.

Martedì 13 agosto, alle 23.30, sul sagrato del cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, direttore Fondazione Migrantes, ci sarà lo spettacolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”, curato dai giovani partecipanti alla Carta di Leuca. Gli stessi giovani saranno protagonisti della marcia notturna, che prenderà il via alle 2 di mattina di mercoledì 14 agosto e raggiungerà alle 6 il piazzale del Santuario di Santa Maria di Leuca dove alle 7 mons. Angiuli presiederà la Messa. Al termine, dopo i saluti istituzionali, sarà proclamata “#Cartadileuca2019”.