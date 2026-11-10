Aveva cercato persone disperse tra le macerie del terremoto di Amatrice, nella neve che aveva travolto l'hotel Rigopiano e tra i resti del Ponte Morandi a Genova.

Jeffry, il border collie dei Vigili del fuoco di Venezia, è morto il 7 novembre, a 16 anni, dopo una lunga carriera al fianco del suo conduttore Mauro Masin. Secondo quanto riportato da La Stampa, nel corso della sua carriera avrebbe contribuito a salvare circa settanta persone. Ma il suo lavoro non si era limitato alle grandi emergenze nazionali: per anni aveva partecipato anche alle ricerche di persone scomparse, soprattutto in Veneto.

Per raccontare la storia di Jeffry bisogna tornare al 6 aprile 2009, al terremoto dell'Aquila. Tra i cani impegnati nei soccorsi c'era Kimba, che aveva individuato sotto le macerie Eleonora Calesini, una giovane donna sorda rimasta intrappolata per oltre quaranta ore. All'Aquila era intervenuto anche Mauro Masin, vigile del fuoco di Venezia, che rimase così colpito dal lavoro di Kimba da decidere di diventare un conduttore cinofilo. L'occasione arrivò qualche mese dopo, quando Kimba diventò padre: Masin accolse uno dei suoi cuccioli, Jeffry, che arrivò in famiglia nel marzo 2010, a soli due mesi. Dopo circa un anno e mezzo di addestramento, i due erano pronti per affrontare insieme le prime missioni.

Tra gli interventi ricordati c'è il ritrovamento di un bambino autistico che si era allontanato da casa. A raccontare l'episodio è Lorenza Mariutti, moglie di Mauro Masin, in un'intervista a La Stampa. Quando lo individuò, anziché abbaiare per segnalare la sua presenza, Jeffry si accucciò accanto a lui, rimanendo in silenzio fino all'arrivo dei soccorritori. Un comportamento che, secondo il racconto della donna, permise di recuperare il piccolo senza spaventarlo.

La notizia della sua morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi quello di Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha ricordato Jeffry e il suo conduttore con queste parole: «A Mauro e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio più sincero. Ciao Jeffry, piccolo grande eroe».

LEO, IL CANE CHE SALVÒ LA PICCOLA GIORGIA DAL TERREMOTO DEL 2016

Tra i cani da soccorso diventati più conosciuti in Italia c'è Leo, il labrador della squadra cinofila della Questura di Pescara, che contribuì al salvataggio di Giorgia, una bambina di quattro anni rimasta intrappolata per sedici ore sotto le macerie del terremoto del 24 agosto 2016. A Pescara del Tronto, nelle Marche, la piccola era stata protetta durante il crollo dalla sorella maggiore Giulia, che aveva perso la vita. Fu Leo a individuare Giorgia e a segnalarne la presenza con un abbaio, permettendo ai Vigili del fuoco di concentrare le ricerche nel punto indicato e di estrarla viva.

La vicenda di Giorgia ebbe grande risonanza e portò all'attenzione del pubblico il lavoro delle unità cinofile. Il 3 settembre 2016 Leo, accompagnato dai poliziotti della Questura di Pescara, incontrò anche papa Francesco in piazza San Pietro, durante il Giubileo del volontariato. Il Pontefice si fermò ad accarezzarlo e a salutare gli agenti che avevano partecipato ai soccorsi nelle zone terremotate.

TOMMY, IL LABRADOR CHE SALVÒ TRE PERSONE ALL'AQUILA

Anche Tommy, un labrador nero dei Vigili del fuoco di Lecce, contribuì a salvare vite durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. Primo cane da ricerca e soccorso del comando provinciale salentino, insieme al suo conduttore Giampiero Pepe individuò tre persone rimaste intrappolate sotto le macerie, consentendo ai soccorritori di estrarle vive. Per il suo intervento ricevette nel 2010 il Premio nazionale «Cani con le stellette».

Tommy partecipò anche ai soccorsi dopo il terremoto del 2016, contribuendo al ritrovamento di due persone decedute ad Arquata del Tronto. Dopo circa dieci anni di servizio andò in pensione nel 2018 e morì nell'aprile 2019, a tredici anni. Il sindacato dei Vigili del fuoco Conapo lo ricordò come «un valido e coraggioso collega».

GALASSIA, QUATTRO PERSONE SALVATE IN QUASI 150 RICERCHE

Quasi 150 operazioni di ricerca e quattro persone ritrovate vive. È il bilancio della carriera di Galassia, border collie del nucleo cinofilo dei Vigili del fuoco delle Marche, che prestò servizio dal 2013 al 2020. Insieme al suo conduttore Franco Alessandrini, partecipò ai soccorsi in alcune delle più gravi emergenze italiane, dal terremoto in Emilia alla valanga di Rigopiano, fino al crollo del Ponte Morandi a Genova. Fu impegnata anche nelle ricerche dopo lo scontro tra due aerei militari Tornado nei pressi di Ascoli Piceno, nel 2014.

Galassia morì nel maggio 2024, a quattordici anni. Nel ricordarla, Alessandrini raccontò il rapporto costruito durante tanti anni di interventi, descrivendo il legame tra cane e conduttore come quello tra «due corpi con una sola anima».

COME SI SCELGONO E SI ADDESTRANO I CANI DA SOCCORSO

Come si sceglie un cane capace di individuare una persona sotto le macerie o dispersa in un bosco? Non basta avere un buon fiuto e non esiste una razza ideale in assoluto. Contano soprattutto il temperamento, le capacità fisiche e la predisposizione alla ricerca. Labrador, pastori tedeschi e pastori belgi sono tra le razze più utilizzate, ma anche i border collie, come Jeffry e Galassia, possono essere impiegati nelle operazioni di soccorso. La selezione tiene conto anche della capacità di mantenere la concentrazione e di collaborare con il proprio conduttore.

La preparazione coinvolge entrambi. Per i Vigili del fuoco, il centro nazionale di riferimento è la Scuola cinofili di Volpiano, in provincia di Torino, ma l'addestramento prosegue anche nei nuclei distribuiti sul territorio. Tra esercizi di obbedienza e simulazioni di ricerca, i cani imparano a superare ostacoli, attraversare passaggi stretti e muoversi su terreni instabili. Il metodo si basa sul rinforzo positivo: i comportamenti corretti vengono premiati con il gioco o il cibo, senza ricorrere a metodi coercitivi. Anche dopo l'abilitazione, sono previste esercitazioni e verifiche periodiche.

Durante le operazioni entra in gioco soprattutto l'olfatto. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, non sempre è necessario partire da un indumento della persona scomparsa: i cani addestrati alla ricerca di persone vive possono intercettare l'odore umano diffuso nell'ambiente, anche quando proviene da sotto le macerie. La direzione del vento, la temperatura e le caratteristiche del terreno ne influenzano la diffusione. Per questo il conduttore deve osservare attentamente i movimenti dell'animale e interpretarne i segnali.

Quando rileva una possibile presenza, il cane può segnalarla abbaiando, come fece Leo durante il terremoto del 2016. Le squadre di soccorso possono così concentrare gli interventi nell'area indicata, utilizzando anche gli strumenti tecnologici a disposizione per localizzare chi è rimasto intrappolato. Accanto ai nuclei dei Vigili del fuoco operano inoltre le unità cinofile delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile, con propri percorsi formativi e standard di valutazione.

COME FAR DIVENTARE IL PROPRIO CANE UN CANE DA SOCCORSO

Anche un cane di famiglia può diventare un cane da soccorso, ma da dove si comincia? Il primo passo è rivolgersi a un'associazione di volontariato della Protezione civile specializzata nella ricerca di persone disperse. Per trovare quella più vicina si può consultare l'Elenco nazionale delle organizzazioni sul sito del Dipartimento della Protezione civile, che comprende sia le associazioni di rilievo nazionale sia quelle iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province autonome.

Non è indispensabile possedere un cane di razza: anche i meticci possono essere ammessi, purché abbiano le caratteristiche adatte. Prima di iniziare, gli istruttori valutano generalmente le condizioni di salute, il comportamento e le attitudini dell'animale. L'età può incidere sull'ammissione al percorso, ma i limiti dipendono dai regolamenti adottati. Anche il proprietario deve possedere i requisiti previsti dall'organizzazione: per partecipare alle attività operative di Protezione civile è necessaria la maggiore età, oltre alla formazione richiesta.

Una volta entrati nell'associazione, si frequenta il corso di base per volontari, al quale si aggiunge la preparazione specialistica per le unità cinofile. Il percorso comprende prove pratiche e valutazioni necessarie per ottenere la qualifica operativa nella ricerca in superficie, sotto le macerie o in entrambe le specialità. Requisiti, esami e modalità di abilitazione variano in base agli standard e ai regolamenti applicati dalle diverse organizzazioni.

C'è infine una distinzione importante: ottenere una qualifica non significa poter partire autonomamente alla ricerca di persone scomparse. Le unità cinofile volontarie intervengono attraverso le organizzazioni di appartenenza, secondo le procedure di attivazione previste dalle autorità competenti. È un'attività che richiede disponibilità, preparazione e continuità nel tempo, anche dopo aver superato le prove necessarie per diventare operativi.