Matrimoni e famiglia secondo l'Istat

195.778 matrimoni sono tanti o pochi? Per rispondere a questa apparentemente ingenua ma fondamentale domanda occorre fare un breve excursos storico. Negli anni ’70 del secolo scorso, i matrimoni in Italia superavano i 400.000 (!) all’anno. Nei decenni successivi, sono costantemente calati, ora più ora meno, fino ad arrivare ai poco meno di 190.000 del 2014. Negli anni successivi hanno visto una sorta di altalena, 194.000 nel 2015; 203.000 nel 2016; 191.000 nel 2017.

Per tornare allora alla domanda iniziale, ed esprimendola in modo più compiuto, il dato dei matrimoni celebrati nel 2018 pubblicato in questi giorni dall’Istat come va giudicato? È un dato positivo o negativo, visto con l’ottica di chi ha a cuore le sorti della famiglia in Italia, perché la vede come un elemento di coesione, sostegno, cura, sviluppo anche non solo e non tanto per i cattolici, ma per l’intero tessuto della nostra società?

La risposta, come sempre in questi casi, non può essere tranchant, un netto sì o no. Indubbiamente, vi sono degli aspetti positivi, ed altri più problematici. Certamente, il fatto che i matrimoni nel 2018 siano stati circa 4.500 in più rispetto all’anno precedente,e quasi tutti dovuti all’aumento delle prime nozze, è un segnale positivo. Vista anche l’altalena degli ultimi anni di cui abbiamo illustrato i dati sopra, sembrerebbe quindi che la diminuzione vertiginosa a cui abbiamo assistito nel primo decennio degli anni 2000 si sia arrestata, e prevalga una certa stabilità. Tra l’altro, un fattore molto importante – ma spesso ignorato dai commentatori – che concorre a spiegare il calo dei matrimoni è il cosiddetto fenomeno del “degiovanimento”, come lo definisce l’Istat. Cioè, la fortissima contrazione delle nascite che negli ultimi decenni ha interessato (e continua a interessare) il nostro Paese ha determinato una netta riduzione della popolazione tra 16 e 34 anni: al 1° gennaio 2018 erano quasi 12 milioni, un milione e 200 mila in meno rispetto al 2008. Quindi, meno giovani in età da matrimonio, e conseguentemente meno matrimoni.

Proprio l’età è uno dei dati più rilevanti (e preoccupanti) segnalati dall’Istat. Infatti, attualmente gli uomini che si sposano per la prima volta hanno in media 33,7 anni, le donne 31,5, rispettivamente 1,6 e 2,1 anni in più rispetto al 2008. Un’età che purtroppo in Italia siamo portati a considerare “normale”, ma che se confrontata con il resto d’Europa segnala un grave ritardo dei nostri giovani nell’uscita di casa, e quindi nell’assunzione in piena autonomia del proprio ruolo adulto nella società. Infatti, nel 2018 in Italia vivevano ancora nella famiglia di origine il 67,5% dei maschi tra 18 e 34 anni e il 56,4% delle loro coetanee, mentre la media europea è complessivamente è attorno al 48%. Un ritardo che inevitabilmente si riflette anche su tutte le altre scelte di vita, e sulla dinamicità complessiva dell’intera società. Non a caso le statistiche economiche da vari anni segnalano un’Italia “ferma”, al palo rispetti all’innovazione, alla ricerca, alla voglia di uscire dalla stagnazione. Possiamo senz’altro dire che una buona parte di quel ritardi nasca proprio qui, dalla progressiva posticipazione delle scelte matrimoniali e generative.