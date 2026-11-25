Il 28 febbraio 2018, a Cisterna di Latina, il carabiniere Luigi Capasso - che non accettava la decisione inequivocabile della moglie di separarsi - esplose tre colpi contro di lei. Antonietta Gargiulo, che allora aveva 39 anni, restò viva per miracolo. Prima di spararsi a sua volta, Capasso uccise le figlie Alessia e Martina, di 13 e 7 anni. Per Antonietta «è come se il tempo si fosse fermato».

Ma lei è tutt’altro che una donna sconfitta: non si è arresa alla violenza e, anzi, accetta volentieri di raccontarsi a Famiglia Cristiana, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. «Non ho mai voluto», spiega, «che la mia storia restasse un fatto di cronaca nera; al contrario, desidero che sia un segnale di luce e di speranza». Per questo, tornata nella sua Napoli, si è buttata nello studio e sta scrivendo un libro. Oggi gira le scuole per insegnare ai ragazzi che l’amore vero è il contrario del possesso.

La storia di Antonietta è una delle quattro che verranno raccontate stasera (25 novembre, ndr) nel docu-film MAI PIÙ. Donne contro la violenza, in onda in prima serata su La5 e disponibile su Mediaset Infinity. Il docu-film affronta la lotta contro la violenza di genere provando a raccontare avvenimenti in sé terribili per renderli altrettante testimonianze di coraggio e speranza. Prodotto da Infinity LAB, è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini, tra i più affermati interpreti di teatro civile in Italia.

Antonietta, in che ambiente è cresciuta?

«Una famiglia cattolica, molto praticante. Negli anni Ottanta le mie due sorelle e mio fratello hanno conosciuto il Rinnovamento carismatico, che da allora fa parte della nostra famiglia. Fino a dodici anni la mia vita era scandita dalla fede: la Messa, il pranzo della domenica, insieme, l’acquisto di Famiglia Cristiana… Riti che restano impressi».

Poi sua madre si è ammalata di tumore ed è morta…

«In quel momento è come se fosse crollato tutto. Eppure, proprio allora ho fatto il mio incontro personale con Gesù, che mi ha svoltato la vita».

A sedici anni ha conosciuto Luigi. Com’era?

«Bello, solare, protettivo; mi accontentava in tutto. Aveva riempito il vuoto lasciato da mia madre. Non è mai stato violento prima del matrimonio. Col senno di poi, l'unico segnale si poteva leggere in una certa sua insistenza: quando litigavamo non sopportava i miei silenzi, passava sotto casa con la musica a tutto volume, mi mandava fiori... Prima delle nozze c’è stato un momento in cui ho avuto qualche esitazione, ma tutti mi dicevano: è un bravo ragazzo. Ci siamo sposati in chiesa nel 2001 e mi sono trasferita a Cisterna di Latina, dove lui era in servizio».

Quando ha iniziato a cambiare?

«Piano piano, lì per lì non te ne accorgi… Ma giorno dopo giorno era come se io fossi diventata sua proprietà. Geloso, ossessivo, doveva controllare tutto. Lavoravo alla Findus, guadagnavo bene, ma i soldi li gestiva lui. Poi ha cominciato a svalutarmi: non ero mai abbastanza, non sapevo fare niente. E io per anni ci ho creduto».

Gesti di violenza prima del fatidico 28 febbraio 2018?

«Una notte, con Alessia neonata che piangeva, prese un coltello e ci minacciò: se non la smettete, vi uccido tutte e due. Da lì ho cominciato ad assecondarlo per proteggere le bambine. La violenza psicologica è come una goccia che cade ogni giorno: quasi invisibile, ma scava, inesorabilmente. Io ero una ragazza piena di vita, suonavo la chitarra in parrocchia. Un giorno mi sono svegliata e non sapevo più chi fossi davvero».

Fuori, però, nessuno si accorgeva di nulla…

«La domenica eravamo tutti insieme in chiesa: lui non voleva che trapelasse nulla. Si presentava come il carabiniere per bene, il papà che porta le figlie a danza. Quando ho cominciato a parlare, le persone intorno a me non mi hanno creduta».

Perché ha deciso di separarsi?

«Per proteggere le mie figlie. Con Alessia, che stava entrando nell'adolescenza, usava la stessa violenza psicologica: "Sei come tua madre". Lei mi diceva: mamma, non ti meriti queste cose. Non potevo dare alle mie figlie l'esempio di una donna che si fa maltrattare. Nel settembre 2017 è andato a vivere in caserma. Ho fatto un esposto, ho raccontato in commissariato tutti gli anni di violenza, ho chiesto pattuglie e il sostegno dei servizi sociali. Lui ci seguiva, si fermava sotto casa o nei pressi della scuola delle bambine: per sei mesi sono rimasti tutti a guardare. L'arma gli era stata ritirata, poi restituita, ma io non lo sapevo. Me la sono vista puntare in faccia il 28 febbraio 2018».

Che convinzioni ha maturato?

«La violenza non è mai un fatto privato: la responsabilità è anche sociale e istituzionale».

Come si sopravvive dopo un dolore del genere?

«Tre proiettili mi hanno attraversato il corpo senza toccare un organo né un osso. Quando mia sorella me l’ha spiegato, ho avuto la certezza che su di me c’era stato qualcosa di straordinario. In terapia intensiva potevo contare solo la mia fede. Poi, piano piano, mi sono riavvicinata alla mia storia. Per anni non sono riuscita a guardare una foto delle mie figlie».

Che cosa le disse Papa Francesco quando l’incontrò nel 2018?

«Non so che cosa Dio voglia da lei, ma lo Spirito Santo la guida e lei lo segue: per me è stato come un imprimatur. Mi ha detto di andare avanti in tutte le mie battaglie, per le mie figlie e per tutte le donne, perché queste cose non si ripetano mai più. Quel "mai più" è diventato il filo rosso di tutto il mio impegno».

Che cosa dice ai ragazzi che incontra nelle scuole?

«Che "amore malato" mette insieme due concetti incompatibili. L'amore è libertà, cura, attenzione, mai possesso. A una ragazza che vede certi segnali dico: chiedi aiuto e taglia ogni contatto. Se vivi in un ambiente tossico, il cattivo odore lo potrai percepire solo uscendo. E serve sapere a chi rivolgersi: io non conoscevo l’esistenza delle case rifugio: forse, se ci fossi entrata con le mie figlie, oggi saremmo qui tutte insieme».