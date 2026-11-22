Ci sono persone che parlano di Dio e altre che, senza bisogno di troppe parole, cercano di renderlo visibile attraverso la propria vita. Maddalena di Spello apparteneva a questa seconda categoria. Mistica, scrittrice, donna di preghiera e soprattutto di accoglienza, è morta il 20 novembre, a 96 anni, lasciando dietro di sé una testimonianza di fede vissuta nella semplicità, nell'umiltà e nella condivisione.

Francese di nascita, madre di tre figli, Maddalena era arrivata in Umbria all'inizio degli anni Settanta, richiamata da quella terra che aveva sentito appartenerle ancora prima di conoscerla. A Spello aveva trovato il luogo in cui mettere radici e dare forma alla propria vocazione, anche grazie all'incontro con fratel Carlo Carretto, con il quale condivideva una visione gioiosa e profondamente umana della fede.

La Casa della povera gente a Spello.

Insieme alle Piccole Sorelle Ester, Claudia e Carla aveva fondato la Casa della povera gente, in via della Povera vita. Un nome che racconta già molto della sua scelta. Quella casa non era un convento, né un luogo riservato a pochi: era una porta sempre aperta, una mensa e un rifugio per chi non aveva un posto dove andare. Vi trovavano accoglienza persone senza dimora, uomini e donne in difficoltà, cristiani e musulmani, giovani in cerca di risposte, persone semplicemente desiderose di essere ascoltate. Per Maddalena erano tutti fratelli e sorelle, tutti doni del Signore.

La sua era una spiritualità lontana da ogni esibizione e teoria. Non amava le definizioni, neppure quella di mistica, che pure le veniva attribuita. «Il mistico è chi conosce Dio dal di dentro», le aveva detto un giovane gesuita. Una definizione nella quale si riconosceva. Perché la sua ricerca di Dio passava attraverso il silenzio e la preghiera, ma soprattutto attraverso l'incontro con le persone, in particolare con quelle più fragili.

Aveva anche una grande passione per la scrittura. Dal suo primo libro, Il canto dell'allodola, pubblicato nel 1988, fino alle opere successive, aveva cercato di condividere la propria esperienza spirituale e le intuizioni maturate in una vita di contemplazione. Ma il suo libro più importante, forse, era proprio quella casa di Spello, dove ogni giorno la preghiera diventava gesto concreto di solidarietà.

Amava ripetere che il compito fondamentale dei cristiani è «accogliere, ascoltare, servire tutti, specie gli ultimi, con il suo stesso amore». E aveva cercato di farlo fino alla fine, con una gioia che chi l'ha incontrata ricorda insieme alla sua risata leggera, descritta come quella di un'allodola che volava tra i vicoli di Spello.

Una delle sue frasi più belle, e forse anche più impegnative, era: «Io non mi arrendo. Le mani di Cristo nella storia, oggi sono le mie».

Maddalena non ha cercato di cambiare il mondo con grandi discorsi o gesti eclatanti. Ha scelto di abitare un piccolo borgo umbro e di aprire la porta della propria casa a chiunque bussasse. Ha mostrato che la fede non è soltanto una convinzione da custodire, ma un amore da mettere in pratica; che la preghiera non allontana dal mondo, ma può renderci più capaci di abitarlo e di prenderci cura degli altri.

A Spello resta la sua casa, con la sua comunità e la memoria di tutte le persone che vi hanno trovato un rifugio. Resta soprattutto un insegnamento: non occorre fare cose straordinarie per vivere una vita straordinaria. A volte basta tenere una porta aperta, preparare un posto a tavola e riconoscere, in chi arriva, un fratello.