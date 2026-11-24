La guerra Russia-Ucraina non solo non conosce una de-escalation, ma continua ad aumentare di intensità da entrambe le parti, allargando anche lo spazio geografico. Le trattative di pace, riprese a metà novembre con timidi spiragli di speranza dopo uno stallo di nove mesi, sono di nuovo appese a un filo debolissimo.

E ora la situazione è ancora più tesa, perché il campo di battaglia minaccia di estendersi al Mar Mediterraneo, dopo che, domenica scorsa, Kyiv ha compiuto attacchi con droni navali a lunghissimo raggio che hanno colpito e danneggiato gravemente due navi russe ormeggiate nel porto di Bengasi, nell’est della Libia. I servizi segreti ucraini hanno mirato a una corvetta e un mercantile utilizzati da Mosca per il trasporto di armi, munizioni e droni, in una operazione che il presidente Zelsnsky stesso ha rivendicato definendola «esemplare».

Nell’attacco, secondo fonti locali, sarebbero morti russi e libici, ma il numero è imprecisato. Il ministero degli Esteri del Governo di unità nazionale libico, con sede a Tripoli, ha condannato gli attacchi, mentre le autorità della parte orientale della Libia (controllata dalle truppe del generale Haftar) hanno chiesto alle Nazioni Unite di indagare sulla possibile presenza di forze ucraine nell’area.

In Italia cresce la preoccupazione per un conflitto sempre più vicino, a poche centinaia di chilometri di distanza. «La guerra nel Mediterraneo occidentale è qualcosa che deve essere evitato assolutamente», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per l’Italia non si tratta di una preoccupazione solo legata ai confini geografici, ma è anche economica e strategica: il Mediterraneo rappresenta una delle rotte commerciali principali, vitale per il transito di merci verso i porti italiani ed europei. E le operazioni militari nell’area potrebbero minare la sicurezza e la libertà di navigazione.

A preoccupare è anche la possibilità che la Libia si trasformi in nuovo teatro della guerra, con la conseguenza di un peggioramento della situazione politica e militare nel Paese un crescendo di tensioni fra le due parti. Il Paese nordafricano resta infatti diviso tra il Governo di Tripoli, riconosciuto dall'Onu, e un'amministrazione nell'est del Paese, sostenuta dal generale Haftar, che controlla la parte orientale della Libia e con la quale da anni Mosca intrattiene rapporti stretti.

Secondo fonti libiche citate dall’Adnkronos, il raid ucraino potrebbe essere stato condotto con il sostegno fondamentale dell'intelligence britannica. Le stesse fonti affermano che gli attacchi hanno avuto il merito di dimostrare «quanto la presenza russa rappresenti un pericolo per la Libia, che rischia di essere trascinata nel conflitto russo-ucraino».

Alta tensione anche nel Mar Baltico, dove il 21 novembre, una nave battente bandiera russa, Sparta II, sarebbe stata colpita da due droni mentre navigava nella parte orientale del Golfo di Finlandia, passaggio marittimo cruciale per la Russia. L'imbarcazione ha preso fuoco ed è finita alla deriva nelle acque territoriali finlandesi. A maggio del 2022 gli Stati Uniti avevano annunciato sanzioni contro la Sparta II e anche l’Ucraina aveva imposto sanzioni contro la nave.