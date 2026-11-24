Quando è nata, l’Italia era ancora una monarchia e mancavano quasi quattro anni allo scoppio della Prima guerra mondiale. Ha attraversato due conflitti mondiali, ha partecipato al referendum che ha sancito la nascita della Repubblica italiana, ha affrontato lutti e terremoti e ha visto cambiare il mondo senza mai lasciare la sua terra d’origine.

Lucia Laura Sangenito, per tutti nonna Laurina, ha compiuto 116 anni domenica 22 novembre. È la persona vivente più longeva d’Italia, la seconda in Europa e la terza al mondo, preceduta soltanto dalla britannica Ethel Caterham, di 117 anni, e dalla statunitense Naomi Whitehead, anche lei di 116 anni.

A confermare il primato sono il Gerontology Research Group e LongeviQuest, organizzazioni internazionali specializzate nella documentazione e nella verifica dell’età dei supercentenari. Laurina detiene il record nazionale dal 24 dicembre 2024 ed è la quarta persona italiana ad aver raggiunto i 116 anni.

A festeggiarla, nella sua abitazione a Sturno, piccolo comune di poco più di duemila abitanti in provincia di Avellino, sono stati i familiari e i rappresentanti delle istituzioni locali. Tra loro il sindaco Vito Di Leo che, come riportato da Adnkronos, ha definito nonna Laurina «una storia vivente, una memoria preziosa, un patrimonio umano della nostra comunità».

CHI È NONNA LAURINA, LA PERSONA PIÙ ANZIANA D’ITALIA?

Nata il 22 novembre 1910 a Sturno, da Michele Sangenito e Filomena Ceriello, Laurina è cresciuta in un’Italia prevalentemente contadina, nella quale il lavoro nei campi scandiva le giornate di intere famiglie.

Ha sposato Pasquale Abbondandolo, agricoltore, dal quale ha avuto quattro figli, due dei quali morti poco dopo la nascita. Gli altri due, Michele e Maria, sono ancora oggi al suo fianco. Maria, insegnante di lettere in pensione, vive con la madre e si prende cura di lei.

Come emerge dalla biografia ricostruita da LongeviQuest, Laurina ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro nei campi e alla famiglia, ma è stata anche levatrice, aiutando a far nascere i bambini del paese. A Sturno, dove è nata, ha trascorso tutta la sua lunga esistenza.

DALLE DUE GUERRE MONDIALI AL PRIMO VOTO DELLE DONNE

Aveva appena quattro anni quando l’Italia entrò nella Prima guerra mondiale e 29 quando, nel giugno del 1940, il Paese entrò nel secondo conflitto mondiale.

Il 2 giugno 1946, a 35 anni, partecipò al referendum istituzionale che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e Repubblica. Laurina fu così tra le prime donne italiane a esercitare il diritto di voto in una consultazione nazionale, esprimendosi a favore della Repubblica.

Tra gli eventi che hanno segnato la sua lunga esistenza c’è anche il terremoto che colpì l’Irpinia nel 1962, durante il quale perse la propria abitazione. La famiglia ne costruì un’altra poco distante, dove Laurina vive dal 1970.

Nel settembre del 2010, a pochi mesi dal suo centesimo compleanno, ha perso il marito Pasquale, morto all’età di 98 anni, dopo oltre settant’anni di matrimonio.

COME TRASCORRE LE GIORNATE NONNA LAURINA?

Tra le passioni di nonna Laurina ci sono la radio e la televisione. La preghiera ha sempre occupato un posto importante nelle sue giornate, scandite dall’ascolto di Radio Maria e dalla recita del rosario, anche più volte al giorno. Tra i suoi personaggi televisivi preferiti ci sono Antonella Clerici, di cui apprezza la gentilezza e le buone maniere, e Fiorello, che riesce a metterla di buonumore.

CHE COSA MANGIA LA DONNA PIÙ LONGEVA D’ITALIA?

A tavola nonna Laurina predilige la semplicità: verdure, spesso accompagnate dalla pasta, e un brodo leggero la sera. Non ama particolarmente i dolci e ha sempre preferito fare a meno del vino. «Non bevo vino, perciò tengo ancora la capa bona», aveva raccontato in passato, come riportato da La Cucina Italiana.

La sua alimentazione è sempre stata strettamente legata alla vita contadina. Per gran parte della sua esistenza, infatti, Laurina si è nutrita dei prodotti della propria terra, acquistando nei negozi soltanto lo zucchero e il caffè. Amava anche preparare la pasta in casa, in particolare fusilli e tagliatelle, secondo la tradizione irpina.

QUAL È IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DI NONNA LAURINA?

Nella famiglia di Laurina la longevità non è un caso isolato. Anche sua madre, Filomena Ceriello, era ultracentenaria: nata nel gennaio del 1879, è morta nel settembre del 1980, all’età di 101 anni.

La predisposizione genetica potrebbe aver avuto un ruolo, anche se non esiste un’unica ricetta per vivere così a lungo. La longevità è infatti il risultato di molteplici fattori, tra cui il patrimonio genetico, l’ambiente e lo stile di vita.

Dalle testimonianze raccolte nel corso degli anni emerge, però, anche un altro tratto della personalità di Laurina: la capacità di affrontare le difficoltà senza perdere la gratitudine per la vita.

LA FEDE IN DIO E LA DEVOZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO

La fede ha accompagnato nonna Laurina per tutta la vita. Particolarmente devota a San Michele Arcangelo, patrono di Sturno, anche quest’anno non ha voluto rinunciare a una tradizione religiosa a lei molto cara.

Lo scorso 29 settembre, in occasione della festa del santo, ha atteso davanti alla propria abitazione il passaggio della processione. Accanto a lei, come raccontato dal quotidiano locale Ottopagine, c’erano il sindaco Vito Di Leo e il parroco del paese, don Alberico Grella. Laurina ha così potuto salutare la statua del santo a cui è tanto legata.

Nonostante i lutti, le fatiche e i sacrifici di oltre un secolo di vita, nonna Laurina ha sempre espresso la propria gratitudine a Dio per gli anni che le sono stati concessi. Come aveva raccontato in una testimonianza riportata da La Cucina Italiana: «Ringraziamo sempre Dio. Quello che vuole Lui, io faccio. Lui mi ha dato questi anni e io me li prendo».