Otto milioni di persone, lo 0,1% più ricco del pianeta, producono in un anno più emissioni di CO 2 di 3,5 miliardi di persone. E contribuiscono alle ondate di calore con un’impronta individuale 400 volte superiore a quella di chi appartiene alla metà più povera dell’umanità. È la fotografia della disuguaglianza climatica contenuta nel rapporto di Oxfam, diffuso in occasione della Cop31, la conferenza Onu in programma dal 9 al 20 novembre ad Antalya, in Turchia. Il dossier denuncia il paradosso di un’élite che alimenta la crisi ma dispone delle risorse per proteggersi e persino guadagnare dai disastri. «La crisi climatica dovrebbe accomunare l’umanità, ma assistiamo al contrario», osserva Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. «Mentre i più poveri sono inermi di fronte agli eventi estremi, i super-ricchi trovano vie d’uscita: bunker, squadre antincendio private, polizze. E si arricchiscono grazie a una crisi che hanno contribuito ad aggravare».

I numeri della sproporzione parlano chiaro: l’1% più ricco ha causato un quinto del riscaldamento globale registrato dal 1990 a oggi. Le emissioni prodotte in un anno dal top 1% potrebbero provocare 1,9 milioni di morti in più per le ondate di calore; il 78% dei decessi si concentrerebbe nei Paesi a basso e medio-basso reddito, responsabili appena dell’8% delle emissioni globali. I danni riconducibili alle emissioni dell’1% più ricco potrebbero sfiorare i 53 mila miliardi di dollari entro il 2050. Un jet privato emette in due secondi più CO 2 di quanta ne produca in un anno una persona tra la metà più povera.

Il presidente della Cop31, Murat Kurum (a sinistra), e il presidente dei negoziati della Cop31, Chris Bowen (a destra), parlano con i giornalisti durante il briefing della presidenza della conferenza Onu sul clima, ad Antalya, in Turchia, il 10 novembre 2026. La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si svolge dal 9 al 20 novembre e riunisce delegati di oltre 190 Paesi (EPA)

Ma c’è anche chi dalla catastrofe guadagna. Il mercato globale delle attività di gestione dei disastri potrebbe passare da 70 a 92 miliardi di dollari l’anno entro il 2029. Il rapporto di Oxfam, attraverso il Destroy & Rebuild Index, ha individuato 217 grandi aziende che fanno profitti su entrambi i fronti: da una parte, investono in attività inquinanti che alimentano la crisi climatica, dall’altra, guadagnano dagli interventi di emergenza, mitigazione e ricostruzione dopo le catastrofi. BlackRock e Vanguard, due dei maggiori gruppi finanziari mondiali, detengono partecipazioni nel 92% di queste imprese, per un valore complessivo superiore a mille miliardi di dollari. Come sintetizza Petrelli, «i super-ricchi prima incendiano il pianeta e poi ci presentano il conto per gli estintori».

A dare un volto concreto a questa ingiustizia è il Nepal, colpito il 26 agosto scorso da una grave alluvione. Una valanga di ghiaccio e rocce dal bacino del Lhende Khola ha provocato piene lungo i fiumi Bhote Koshi, Trishuli e Narayani causando 1.410 vittime e 6.145 dispersi; circa 1,6 milioni di persone erano state colpite in cinque distretti, tra cui Rasuwa, Nuwakot e Dhading. Distrutte case, infrastrutture e mezzi di sussistenza. Danni e perdite sono stimati in 2,7 miliardi di dollari; per la ricostruzione ne servirebbero altri 4,8, quasi il 16% del Pil nazionale.

Il Nepal produce appena lo 0,1% delle emissioni globali e nel 2024 era il sesto Paese più colpito dagli eventi climatici estremi. Tra il 2011 e il 2021 ha ricevuto 5,7 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima, meno del costo delle sole alluvioni del 2026; oltre il 60% è arrivato sotto forma di prestiti, aggravando il debito. Oxfam ha avviato l’intervento umanitario il giorno dopo il disastro, con autorità e partner locali. Nei distretti colpiti ha distribuito kit igienici, compresse per potabilizzare l’acqua e aiuti alimentari. Nei prossimi sei mesi punta a raggiungere 2 mila famiglie, circa 10 mila persone, con beni essenziali, sostegno economico e accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. L’appello di Oxfam ai governi della Cop31 è chiaro: applicare il principio “chi inquina paga”, tassare grandi patrimoni, compagnie dei combustibili fossili e beni di lusso ad alto impatto come i jet privati; aumentare i finanziamenti pubblici per l’adattamento e il sostegno al Sud globale, privilegiando contributi a fondo perduto e fermare la speculazione sui disastri.