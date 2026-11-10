Antalya è una città di alberghi e di mare, di file di ombrelloni lungo una costa che per quasi tutto l’anno vive di vacanze. Da lunedì 9 e fino al 20 novembre è la capitale improbabile della trattativa più delicata del pianeta: la COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Quasi duecento Paesi, decine di migliaia di persone dentro un centro fieristico trasformato in aula. Fuori, il Mediterraneo che si scalda. Dentro, una domanda che ha cambiato forma. Non più «che cosa» fare: lo sappiamo da trent’anni di vertici. Ma «come».

Il clima non aspetta

Il mondo è arrivato in Turchia con i conti in rosso. Nei primi nove mesi del 2026 la temperatura media globale è stata di circa 1,47 gradi sopra l’era preindustriale, ricorda l’Onu, e El Niño, che si rafforza da agosto, dovrebbe farle toccare a dicembre il valore più alto mai registrato.

Un rapporto delle Nazioni Unite di settembre ha messo per la prima volta nero su bianco ciò che molti scienziati dicevano da tempo: la soglia di 1,5 gradi fissata a Parigi nel 2015 sarà superata nel giro di pochi anni. La rotta attuale, riferisce l’Associated Press, porta verso i 2,6 gradi a fine secolo.

Poi c’è l’anno che si è lasciato alle spalle: le ondate di calore mortali in Europa, le inondazioni devastanti in Nepal, i bombardamenti di Stati Uniti e Israele sull’Iran, e il conflitto che ne è seguito, con lo Stretto di Hormuz chiuso e i prezzi dei combustibili fossili alle stelle.

In Turchia c’è un clima «distratto»: una generale rivalutazione della transizione, aggravata dalle difficoltà economiche, e governi con altro in testa.

Due presidenti, un solo tavolo

Per capire il «come» bisogna guardare chi tiene il timone. La presidenza spetta alla Turchia, con il ministro dell’Ambiente Murat Kurum, ma i negoziati li guida l’Australia, con il ministro per il Cambiamento climatico Chris Bowen.

È un compromesso nato un anno fa a Belém: entrambi i Paesi volevano ospitare, nessuno dei due voleva cedere. Ankara cura l’Action Agenda, un programma di iniziative volontarie pensato per lavorare su progetti concreti anziché su indicazioni di massima. E Kurum ha già fatto sapere che l’ultima parola, ad Antalya, resta alla Turchia.

epa08348372 Pump jacks operate in the oil fields near Midland, Texas, USA, at sunrise 07 April 2020. Midland, Texas is a city in western Texas, part of the Permian Basin area. Low oil prices are reportedly causing also the gas prices to drop dramatically. EPA/LARRY W. SMITH (EPA)

Qualcuno ha storto il naso. Sono due Paesi molto dipendenti dal carbone, che finora hanno evitato di affrontare apertamente il nodo dei combustibili fossili. La Turchia ha piani per quadruplicare eolico e solare entro il 2040, ma il carbone resta la prima fonte della sua elettricità. L’Australia si è impegnata a tagliare le emissioni del 62-70 per cento entro il 2035 e intanto ha approvato molti progetti di estrazione, soprattutto per l’esportazione. Il «come» comincia da una contraddizione.

Il numero che tutti citano

Il numero è il 35. La Turchia propone che entro il 2035 l’elettricità soddisfi il 35 per cento dei consumi finali di energia nel mondo. Oggi, secondo le stime, siamo tra il 21 e il 23 per cento, a seconda della fonte. Non riguarda solo le auto: anche il riscaldamento delle case, i piani cottura, i forni delle fabbriche.

Se l’elettricità arriva da fonti a basse emissioni il taglio sarebbe forte. Kurum lo ha detto in modo semplice: le decisioni devono vedersi nelle città, nei campi, lungo le linee di produzione, e le famiglie devono sentirle in bollette più leggere. Bowen, dal canto suo, ha chiesto ai delegati di abbozzare l’intesa politica fin dai primi giorni, senza aspettare le ultime notti.

Ma l’obiettivo è e resta, come ad ogni COP, volontario: aderisce chi vuole, con il rischio che aderisca solo chi l’avrebbe fatto comunque. E più elettricità non significa in automatico meno emissioni. Anche perché i Paesi, invece di passare da una fonte all’altra, le somma, per soddisfare una domanda spinta anche dall’intelligenza artificiale.

Fossili, soldi, diritti

A Dubai, nel 2023, i Paesi si impegnarono per la prima volta ad avviare una transizione dai combustibili fossili, ma nei vertici successivi nessuno ha scritto un calendario. Ad Antalya si cerca di dargliene uno, includendo il metano: un gas serra molto più potente dell’anidride carbonica, che però resta meno a lungo in atmosfera, e che quindi, ridotto, rallenterebbe il riscaldamento già nel breve periodo.

Il Brasile, presidente della COP30, ha presentato una road map volontaria. Una delle tappe è smettere di sovvenzionare i fossili: l’Onu stima che quest’anno i sussidi nel mondo abbiano toccato 1.100 miliardi di dollari.

Poi i soldi. A Baku era stato concordato un fondo da 300 miliardi di dollari l’anno entro il 2035 per i Paesi in via di sviluppo, ma buona parte non è stata messa a disposizione, perché non si è ancora deciso chi deve pagare e con quali garanzie di accesso per chi riceve.

Gli Stati Uniti, il più grande contributore storico, non partecipano per decisione di Donald Trump. Una delegazione del Congresso è comunque attesa, con i Democratici che dopo il voto di metà mandato potrebbero pesare di più.

Restano il lavoro più oscuro e quello più urgente: gli indicatori per misurare l’adattamento (città protette, acqua, siccità), identificati a Belém ma mai davvero usati; il meccanismo per una «transizione giusta» che aiuti lavoratori e comunità; l’avvio del secondo Global Stocktake, il bilancio dell’Accordo di Parigi. L’Italia ha contribuito alla posizione dell’Unione Europea, sostenendo che accanto alle rinnovabili si parli di fonti a basse emissioni, formula che lascia spazio anche al nucleare, e ha chiesto di concentrarsi sull’attuazione degli impegni già presi.

Il vero test

L’11 e il 12 parleranno i – pochi – capi di Stato e di governo presenti; il 20 novembre arriverà un documento finale.

Sarà facile giudicarlo dalla frase più bella. Il giudizio vero verrà dopo, quando i delegati saranno tornati a casa e qualcuno cercherà il «come» dove conta: in un bilancio, in una rete elettrica, in una bolletta. Finora la crisi ha corso più in fretta delle soluzioni. Ad Antalya, per dodici giorni, si prova a invertire l’ordine.