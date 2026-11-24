«A Gaza siamo al punto zero, la situazione umanitaria per la popolazione è terribile. Non c’è una zona sicura in tutto il territorio e questo continuerà finché la comunità internazionale non deciderà di intervenire realmente per voltare pagina e cominciare a ricostruire non solo a livello di infrastrutture ma anche politico, sociale, umano». È il quadro allarmante delineato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ai microfoni dei media all’Università La Sapienza di Roma, dove ieri 23 novembre il porporato è stato insignito del premio Colombe d’oro per la pace, che da 42 anni l’Archivio Disarmo conferisce a chi si distingue per azioni a favore dei diritti e della pace nel mondo.

Nella Striscia di Gaza martoriata, alla crisi umanitaria e agli attacchi israeliani che continuano nonostante il cessate il fuoco siglato più di un anno fa, si aggiunge il disastro ambientale. Alla devastazione causata dalla guerra si somma la distruzione provocata dalle alluvioni che hanno già costretto alla fuga centinaia di migliaia di persone, rimaste per l’ennesima volta senza un riparo e con difficoltà a trovare un luogo sicuro dato che oltre il 65% del territorio è stato reso inaccessibile da Israele.

E ad aggravare ulteriormente l’emergenza sono i danni ambientali senza precedenti causati dal conflitto, con un impatto drammatico sulla vita quotidiana e sulla salute di un intero popolo di sfollati.

L’allarme arriva dall’ultimo report della Ong Oxfam realizzato in collaborazione con Conflict and Environment Observatory (CEOBS), che denuncia come l’offensiva militare israeliana abbia trasformato Gaza in una landa desolata e tossica, minacciando la sopravvivenza umana.

Secondo i dati del rapporto, basato su immagini satellitari, tecniche di telerilevamento, analisi scientifiche e dati disponibili da fonti aperte, si stima che il conflitto possa aver contaminato oltre il 99% del territorio, rischiando di compromettere la salute della popolazione a lungo termine, addirittura per decenni.

I danni subiti da abitazioni, quartieri, infrastrutture e sistemi fognari hanno provocato un accumulo di sostanze tossiche e di residuati bellici che minaccia la salute pubblica. I bombardamenti hanno infatti colpito circa il 78% del territorio, disseminando nell’ambiente sostanze tossiche come metalli pesanti, residui di esplosivi, amianto, diossine. Gli abitanti sono quindi costantemente esposti alle sostanze inquinanti attraverso l’aria, l’acqua, il cibo e il contatto diretto con terra e macerie.

Particolarmente allarmante è la situazione dell’acqua: quasi un pozzo su cinque (19%) risulta contaminato da batteri fecali, una percentuale quasi dieci volte superiore a quella registrata nel 2021. La devastazione delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie ha ridotto drasticamente l’accesso della popolazione all’acqua sicura.

Il rapporto mette in evidenza che solo una stazione di pompaggio fognario su cinque è ancora operativa e ogni giorno circa 40.000 metri cubi di liquami non trattati vengono scaricati nel Mediterraneo, mentre altri 15.000 metri cubi si disperdono nel sottosuolo attraverso reti danneggiate e pozzi neri.

Il rischio di contaminazione è particolarmente allarmante per i terreni agricoli, soprattutto nelle aree di Beit Hanoun e Khan Younis, mentre a Gaza City e Jabalia la qualità dell’aria è gravemente deteriorata a causa delle polveri tossiche provenienti dalle macerie. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), le operazioni militari hanno generato oltre 61 milioni di tonnellate di macerie, trasformando gran parte della Striscia in un vasto deposito di materiali pericolosi.

Il rapporto sottolinea che «con l'attenzione internazionale sempre più rivolta alla ricostruzione di Gaza, il risanamento ambientale non deve essere considerato un aspetto secondario, ma un'impresa vitale da affrontare in parallelo».

Oxfam chiede «una valutazione ambientale post-conflitto completa, indipendente e basata su sopralluoghi, necessaria per stabilire quali contaminanti sono presenti, dove si trovano e a quali concentrazioni; determinare i rischi che comportano per le persone e l'ambiente; e individuare le misure necessarie per affrontarli».

L’organizzazione ribadisce inoltre che «Israele deve porre fine al genocidio e all'assedio di Gaza e consentire l’accesso senza restrizioni agli aiuti, alle valutazioni ambientali e alle attrezzature essenziali. La ripresa e la ricostruzione di Gaza devono essere gestite e guidate dagli stessi palestinesi».