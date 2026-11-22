Ci sono storie che ci ricordano quanto possa essere fragile la vita. E altre che ci mostrano quanto possa essere grande la forza di una persona quando tutto sembra perduto. La storia di Paolo Sarullo appartiene a entrambe le categorie. È il racconto di una violenza assurda, che ha rischiato di cancellare il suo futuro, ma anche di una straordinaria voglia di vivere, della tenacia di chi non si arrende nemmeno davanti alle prove più difficili e della capacità – che non va mai data per dovuta o scontata – di perdonare.

Paolo, giovane di Albenga, aveva 23 anni quando, nella notte del 19 maggio 2024, la sua vita è cambiata per sempre. Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca con un amico quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che volevano sottrargli il monopattino. Un pugno, violentissimo, lo ha fatto cadere a terra. La testa ha sbattuto contro il suolo, provocando una gravissima emorragia cerebrale.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Paolo è stato sottoposto a due delicatissimi interventi chirurgici, durati complessivamente quindici ore. Si è salvato, ma le conseguenze dell’aggressione sono state devastanti: il coma, una lunga fase di compromissione della coscienza e poi la tetraplegia. Per un periodo Paolo riusciva a comunicare soltanto attraverso gli occhi. Parlare, muoversi, mangiare autonomamente, tornare a camminare sembravano obiettivi lontanissimi. Ma Paolo non si è arreso.

Il 22 agosto 2024 è stato accolto al Centro Santa Maria dei Poveri della Fondazione Don Carlo Gnocchi di La Spezia, dove è cominciato un lungo e complesso percorso riabilitativo. Giorno dopo giorno, terapia dopo terapia, insieme alla competenza e alla dedizione dei medici, dei fisioterapisti, degli infermieri e di tutta l'équipe, sono arrivati progressi che inizialmente sembravano quasi impossibili.

Paolo ha ricominciato a parlare, a mangiare da solo, a muoversi. Ha affrontato esercizi faticosi, momenti di dolore, difficoltà e inevitabili battute d'arresto. Ha imparato nuovamente a conquistare gesti che per molti di noi sono banali, ma che per lui rappresentavano ogni volta una nuova conquista.

E proprio quando la sua storia sembrava già contenere una lezione straordinaria di determinazione, è arrivata un'altra notizia capace di commuovere: dopo 913 giorni di cure e riabilitazione, il 19 novembre 2026 Paolo è tornato a casa camminando. Ad aspettarlo c'erano la mamma Miranda, la sorella Rossella, gli amici e i familiari. «Non mi sono arreso. È arrivato il momento di ricominciare», ha raccontato.

I problemi e le difficoltà per Paolo non sono ovviamente finiti, né il trauma che ha vissuto è stato cancellato di colpo. Ma il il cammino percorso è importante.

E Paolo ha fatto un ulteriore passo in avanti, lo aveva raccontato già durante il collegamento con il Festival di Sanremo, nel febbraio 2026. Carlo Conti lo aveva introdotto sul palco dell'Ariston per dare spazio a una testimonianza contro la violenza giovanile. Paolo era collegato dal centro di riabilitazione e, davanti a milioni di telespettatori, aveva lanciato un messaggio semplice e potentissimo: «Stop alla violenza sui giovani». Quando il conduttore gli aveva chiesto se avesse perdonato i suoi aggressori, la risposta era stata sì. E aveva aggiunto il desiderio di poterli incontrare, per spiegare loro che quello che era successo a lui non doveva accadere mai più a nessuno.

Paolo avrebbe tutte le ragioni per essere arrabbiato con il mondo. Gli è stata sottratta una parte della sua giovinezza, ha dovuto affrontare sofferenze fisiche e psicologiche enormi, ha visto cambiare radicalmente la propria vita per un gesto di violenza tanto gratuito quanto incomprensibile. Eppure ha scelto di non alimentare altro odio.

Nelle sue parole c'è il desiderio di trasformare una tragedia personale in qualcosa che possa servire agli altri. Non vuole soltanto raccontare ciò che gli è accaduto: vuole impedire che accada ancora. Vuole parlare ai ragazzi, spiegare loro che un gesto violento, anche quando nasce da un impulso o dalla leggerezza di un momento, può avere conseguenze irreversibili.

La vicenda di Paolo ha dato vita anche alla Fondazione Uniti per Paolo, nata per sostenere il suo percorso e soprattutto per promuovere iniziative di sensibilizzazione contro la violenza giovanile. Un modo per fare in modo che quanto accaduto non resti soltanto una storia di cronaca, ma diventi occasione di consapevolezza, educazione e responsabilità.

Non stiamo parlando di un eroe invincibile: Paolo ha sofferto, ha conosciuto la paura, il dolore e la fatica. Non sappiamo quante volte abbia avuto voglia di piangere o quanto sia stato difficile trovare ogni giorno la forza di ricominciare. La sua grandezza sta proprio qui: nell’essere riuscito a continuare a credere nella vita anche quando tutto sembrava remargli contro.