Il sistema politico indiano si trova a fare i conti con uno dei fenomeni sociali più imprevedibili e virali degli ultimi anni: il Cockroach Janta Party (CJP), letteralmente il "Partito Popolare dello Scarafaggio".

Nato come una parodia online, questo movimento guidato dalla Gen Z (i nati fra il 1997 e il 2012) ha valicato i confini digitali per trasformarsi in una spina nel fianco per il governo del primo ministro Narendra Modi, portando migliaia di giovani a manifestare stabilmente nelle piazze di Nuova Delhi.

Tutto ha inizio a metà maggio di quest’anno. Durante un’udienza pubblica in tribunale, il Presidente della Corte Suprema indiana, Surya Kant, 64 anni, pronuncia una metafora sprezzante nei confronti dei giovani disoccupati e degli attivisti digitali, paragonandoli a degli "scarafaggi" e "parassiti della società" che passano la giornata su internet a lamentarsi anziché lavorare. “Ci sono giovani simili a scarafaggi, che non trovano lavoro né hanno spazio nel mondo del lavoro. Alcuni di loro si dedicano ai media, altri ai social media, altri ancora diventano attivisti per il diritto all’informazione o di altro tipo, e iniziano ad attaccare chiunque”, ha affermato. Kant ha successivamente chiarito le sue dichiarazioni, precisando che il suo commento si riferiva ad alcune persone che ottengono titoli di studio fraudolenti e non era rivolto ai giovani indiani, che ha definito “i pilastri di un’India sviluppata”.

Tuttavia, le sue parole hanno suscitato grande indignazione, soprattutto tra gli utenti di Internet della Generazione Z, che devono affrontare la disoccupazione, l’inflazione e aspre divisioni religiose dopo 12 anni di governo nazionalista indù del primo ministro Narendra Modi.

La risposta della rete non si fa attendere. Invece di subire l'umiliazione, il giovane stratega della comunicazione politica Abhijeet Dipke decide di capovolgere l'insulto. Dipke, 30 anni, studente alla Boston University, prima di trasferirsi negli Stati Uniti ha collaborato con l’Aam Aadmi Party (AAP), un’organizzazione politica nata più di dieci anni fa da un movimento anticorruzione in India e nota per la sua forte presenza sui social media.

Il 16 maggio Dipke fonda online il Cockroach Janta Party, un ironico gioco di parole che fa il verso al potentissimo partito di governo, il Bharatiya Janata Party (BJP, Partito del Popolo Indiano). Il manifesto di lancio si presenta provocatoriamente come la "Voce dei pigri e dei disoccupati", invitando a iscriversi tutti coloro che sono in grado di "lamentarsi a livello professionale".Nel giro di pochissimi giorni la pagina Instagram del CJP supera i 22 milioni di follower, trasformandosi da uno scherzo goliardico in un megafono del dissenso generazionale.

Nonostante l’approccio satirico del movimento, che si autodefinisce "Secolare, Socialista, Democratico e Pigro”, le sue rivendicazioni toccano corde sensibilissime della società indiana. Con quasi il 40% dei giovani laureati indiani disoccupati e la piaga cronica dei leak (le fughe di notizie e la compravendita dei testi d'esame) che invalidano i concorsi pubblici e i test d'ammissione universitari, la rabbia è reale.

Il movimento ha così strutturato un manifesto serio, che poggia su varie richieste non negoziabili: le dimissioni del Ministro dell'Istruzione, Dharmendra Pradhan, e tutele contro i test truccati che distruggono il futuro dei candidati; il divieto per i giudici della Corte Suprema di ricevere incarichi politici subito dopo il pensionamento; il contrasto ai monopoli privati dell'informazione vicini al governo; misure contro il trasformismo politico e garanzie sulle quote di rappresentanza femminile.

La forza del CJP è stata la capacità di tradurre i click in presenza fisica. Da giugno 2026, i giovani "scarafaggi" hanno iniziato a occupare Jantar Mantar, la celebre area di protesta a Nuova Delhi, resistendo per settimane sotto le piogge monsoniche all'interno di tendopoli improvvisate. Manifestazioni analoghe hanno toccato metropoli come Pune, Bengaluru e Lucknow.

La protesta ha registrato una clamorosa accelerazione quando Sonam Wangchuk, noto e stimato attivista per il clima di 59 anni, ha deciso di scendere in piazza a sostegno dei giovani, dichiarandosi un "attivista onorario" e intraprendendo un duro sciopero della fame a oltranza per chiedere che il governo dialoghi con il movimento. Sabato 18 luglio le tensioni si sono inasprite dopo che la polizia ha ricoverato con la forza Sonam Wangchuk, giunto al 21° giorno di sciopero della fame a sostegno del CJP.

Lunedì 20 luglio la polizia e i manifestanti si cono confrontati nelle strade di Delhi, non sono mancati momenti di tensione e diversi esponenti dell’opposizione si sono uniti alla protesta dei giovani.

Due portavoce del CJP hanno incontrato brevemente il ministro federale della Salute JP Nadda nelle prime ore della giornata. Uno di loro, Saurav Das, ha pubblicato poco fa su X un post in cui afferma di aver comunicato a Nadda le loro richieste, “tra cui le dimissioni immediate o la destituzione di Dharmendra Pradhan”. “ Il ministro ci ha assicurato che ne discuterà ai livelli appropriati. Tuttavia, finora non è stato assunto alcun impegno. I manifestanti pacifici non si daranno pace finché la richiesta non sarà soddisfatta!”, ha scritto.

Come riferisce la BBC, molti manifestanti erano ancora presenti a Jantar Mantar, nonostante la polizia continua a esortare la gente ad andarsene. Non è ancora chiaro se il CJP interromperà la protesta o proseguirà il sit-in. L’attivista Sonam Wangchuk ha dichiarato che continuerà il suo digiuno.

Pur non essendo (almeno per ora) un partito registrato per competere alle elezioni, il Cockroach Janta Party ha dimostrato che nella più grande democrazia del mondo, la resilienza degli "scarafaggi" digitali sa essere incredibilmente coriacea e l'ironia resta una delle armi più affilate per chiedere conto a chi siede al potere.