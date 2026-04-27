Il fenomeno della riscoperta del lavoro all’uncinetto (crochet therapy) come attività rilassante e antistress,

richiama alla memoria la prima volta in cui un lavoro tradizionalmente femminile come il ricamo fu utilizzato come terapia occupazionale, per aiutare i soldati inglesi reduci dal fronte della prima guerra mondiale e ricoverati in un’ospedale di Londra per le gravi mutilazioni e i traumi psichici. A ricordare questa vicenda storica è un romanzo, Come il vento cucito alla terra (Longanesi).

Dopo aver raccontato in Fiore di roccia la storia delle portatrici della Carnia durante il primo conflitto mondiale, che caricavano le gerle di viveri per i soldati al fronte, Ilaria Tuti era tornata a occuparsi della condizione femminile nella Grande Guerra con la straordinaria vicenda delle donne chirurgo inglesi, che gestirono prima un ospedale in Francia e poi uno a Londra. La protagonista è una ragazza madre di origine italiana, Cate, che ha potuto studiare medicina grazie al padre medico, ma che nel momento in cui è rimasta incinta è stata bandita dalla famiglia e per sopravvivere con la sua bambina fa la dottoressa nei quartieri malfamati di Londra. È lì che la vanno a cercare due donne chirurgo, Flora Murray e Louisa Garret Anderson, leader delle suffragette, per proporle di unirsi all’impresa. Da un lato il desiderio di fare sul serio la professione, dall’altro lo strazio di dover lasciare la piccola Anna affidata a un’anziana coppia di amici: l’eterno dilemma per le donne, spesso valido ancora oggi, tra la carriera e la maternità. Convinta di stare lontana da casa solo poche settimane, si decide a partire. La sua vicenda si incrocia con quella parallela di un ufficiale inglese, Alexander, dalla dolente umanità che nello strazio delle trincee ha un atteggiamento quasi paterno verso i suoi soldati. Durante un’azione bellica, ferito e immobilizzato, lontano dal resto della sua squadra, viene recuperato proprio da Cate che si è avventurata sul fronte a cavallo. I due si ritroveranno qualche mese dopo in sala operatoria a Londra quando Cate dovrà decidere se amputargli una gamba per salvargli la vita. E la Tuti intreccia la vicenda con un altro episodio storico: l’introduzione del ricamo negli ospedali per reduci come attività utile per superare i traumi.

Soldati inglesi della prima guerra mondiale ricoverati per disturbi post traumatici

Anche in questo caso si dovettero superare pregiudizi e stereotipi di genere. C’è tutto l’orrore e l’insensatezza di una guerra che fu una carneficina per i soldati, uniti agli sforzi dei medici per salvare vite e ridare speranza. A maggior ragione quando a occuparsi dei soldati erano donne, in una società che le relegava a ruoli di madre e compagne e che non le riteneva in grado di esercitare la professione se non come ginecologhe. Il cammino dei diritti delle donne ha avuto bisogno di testimoni coraggiose in grado di infrangere assurdi tabù con le loro azioni rivoluzionarie.