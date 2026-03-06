Prendono il via oggi, venerdì 6 marzo, i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’inaugurazione è in programma questa sera all’Arena di Verona, dove alle ore 20 si terrà la cerimonia di apertura.

Lo spettacolo, intitolato Life in Motion, darà il via ufficiale alla manifestazione che accompagnerà il pubblico fino al 15 marzo. La cerimonia, secondo il programma, dovrebbe durare circa due ore e mezza e concludersi intorno alle 22.30.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 19.55 e potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay e sul sito Rainews.it.

L’atleta Matilde Villa sul palco delle paralimpiadi Milano Cortina, allestito in piazza San Marco a Venezia, accende il braciere olimpico. (Ansa)

Lo spettacolo inaugurale “Life in Motion”

L’antico anfiteatro romano, patrimonio Unesco, si trasformerà per l’occasione nella “Verona Olympic Arena”. La cerimonia unirà musica, arte e tecnologia per raccontare i valori del movimento paralimpico, con un’attenzione particolare ai temi della resilienza e dell’inclusione.

Tra gli ospiti attesi sul palco ci saranno Stewart Copeland, storico batterista dei Police, il compositore Dardust, la cantante Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2025, e i Meduza, trio italiano di musica elettronica. Tra i protagonisti anche Miky Bionic, DJ che si esibisce utilizzando una protesi mioelettrica.

Lo spettacolo vedrà inoltre la partecipazione di artisti come lo scultore Jago, l’artista concettuale Emilio Isgrò e Marina Apollonio, esponente del movimento ottico-cinetico internazionale.

La fiamma paralimpica verso Verona

Nei giorni scorsi la fiamma paralimpica ha attraversato diverse città italiane. Una delle tappe più suggestive è stata a Venezia, dove il fuoco è arrivato in Piazza San Marco portato dal maestro di sci Peter Alfrieder. La torcia è stata poi consegnata alla cestista Matilda Villa, che ha acceso il braciere davanti al Museo Correr.

Dopo le ultime tappe del viaggio, la fiamma raggiungerà Verona per la cerimonia di apertura dei Giochi.

Le Paralimpiadi fino al 15 marzo

I Giochi Paralimpici Invernali si svolgeranno dal 6 al 15 marzo tra Milano, Cortina e Tesero. Parteciperanno circa 660 atlete e atleti provenienti da 50 Paesi, impegnati in sei discipline: sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey su ghiaccio, snowboard e curling in carrozzina.

In totale saranno assegnate 137 medaglie d’oro, oltre ad altrettante d’argento e di bronzo.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Curling. (Ansa)

Attese anche le autorità

Alla cerimonia di apertura è prevista la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli ospiti attesi anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Verona Damiano Tommasi.

Nel pomeriggio, al Teatro Ristori, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi accoglieranno le delegazioni e i rappresentanti istituzionali dei Paesi partecipanti.