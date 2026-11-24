https://www.edicolasanpaolo.it/scheda/credere.aspx?Referral=magazine_logo

Martedì 24 novembre, alle 18, nell’Aula G.130 S. Maria dell’Università Cattolica di Milano (Largo Gemelli 1), la Fuci propone un incontro dedicato alla beata Armida Barelli, dal titolo La Sorella Maggiore agli studenti. Interverranno Maddalena Colli, responsabile dell’Archivio storico Armida Barelli, Sofia Groppelli, esperta di pedagogia, lo storico Ernesto Preziosi e Antonio Galizia, laureando in Storia del cristianesimo contemporaneo. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro Pastorale e l’Archivio Barelli, sarà l’occasione per riscoprire l’attualità della sua testimonianza spirituale, educativa e civile. Una figura ecclesiale di assoluto rilievo, pioniera del protagonismo laicale cattolico e incarnazione di una santità feriale e operosa. Ma anche una donna che ha offerto un contributo significativo alla società del suo tempo, segnata da analfabetismo e povertà, con particolare attenzione alla condizione femminile. Questa è stata Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e promotrice di numerose iniziative di grande successo (su tutte la Gioventù femminile di Azione Cattolica). Una donna che ha saputo intuire con sguardo lungimirante le necessità del suo tempo, unire azione e contemplazione, coniugare sapientemente l’obbedienza ai pastori con una sana responsabilità e audacia laicale. Il nostro settimanale Credere le aveva dedicato, nel 2022, uno Zoom per recuperare l’eredità attualissima di questa figura, troppo a lungo dimenticata. Ve lo riproponiamo.

«Il Signore faccia di lei una santa laica nel vero senso della parola, com’erano le prime vergini e martiri cristiane, che hanno ingigantito la missione della donna nel mondo. E chissà quale parte hanno avuta nella diffusione del cristianesimo. Così deve fare lei: laica, ma santa». Le profetiche parole di padre Agostino Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica di Milano, si sono avverate: Armida Barelli, sua strettissima collaboratrice, destinataria di quell’augurio, dal 30 aprile 2002 è una nuova beata della Chiesa cattolica. Una figura ricca e complessa, la sua, sebbene a lungo dimenticata dalla storiografia: una donna affascinata dall’ideale della consacrazione religiosa che si dedicherà, invece, al laicato e alla sua crescita; una credente sedotta dagli ideali francescani di semplicità e povertà che, per servire la Chiesa, si troverà a raccogliere soldi in grande quantità.

Tra quanti conoscono in profondità pensiero e opere della Barelli c’è Barbara Pandolfi, docente di Teologia sistematica all’Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana e vice-postulatrice della causa di beatificazione. «Sono cresciuta in AC e ho sempre sentito parlare di Armida. Trasferitami per gli studi a Roma, ho conosciuto Silvia Correale, la postulatrice di allora e, insieme a lei e ad altre persone, mi sono coinvolta in questa scoperta di un personaggio davvero attualissimo».

Passione, fede e laicità: questi i tratti della santità di Armida, secondo la lettura della Pandolfi: «Passione: Armida era una che sognava in grande, una persona che si infiammava per gli ideali che perseguiva. La seconda sua caratteristica è la fede, intesa come fiducia. La Barelli che, pur battezzata, non era stata educata in senso cristiano, quando approda alla fede la vive come fiducia in Dio: il Sacro Cuore è per lei l’immagine concreta dell’amore di Cristo. Infine, Barelli scopre la presenza di Dio nei segni e negli eventi della storia (uno stile poco abituale per il suo tempo) e vive una vita di consacrazione laicale che di per sé rappresenta una novità assoluta. Tant’è che, nonostante la familiarità che lei ebbe con tre Papi, non fu facile per loro definire una formula canonica per approvare la sua forma di vita».

L’incontro con Gemelli

Nata a Milano nel 1882, Armida, seconda di sei figli, in una famiglia abbiente, completa la sua formazione culturale con gli studi in un collegio della Svizzera tedesca, a Menzingen, dove impara il tedesco e il francese, vivendo in un contesto internazionale. In quegli anni la ragazza comincia a pensare seriamente al suo futuro, tant’è che il giorno in cui festeggia il diploma insieme con le compagne, esclama: «O sarò suor Elisabetta missionaria in Cina, o madre di dodici figli. Ricordate tutte che Ida Barelli sarà suora o mamma, ma vecchia zitella mai!».

In realtà, a parte una breve relazione sentimentale, l’impegno di Armida si concentra nella preghiera e nella formazione spirituale. Nel 1909 conosce Rita Tonoli e, grazie a lei, incontra per la prima volta Agostino Gemelli, allora giovane francescano, fresco di studi in medicina. È l’11 febbraio 1910: inizia quel giorno un’amicizia che darà frutti importanti.

Il rapporto fra i due si consolida col tempo. Ma Armida è ben cosciente del suo ruolo e della sua dignità. Un episodio del 1917 (citato da padre Vanzan in un articolo su Civiltà cattolica) rende bene l’idea: «Ero diventata la sua segretaria. Mi mandava fino a sei pagine di ordini e un chilo di posta (lettere senza busta) da evadere. Una volta mi scappò la pazienza e gli scrissi di non fare lo Zar perché io non ero la Polonia!».

Nell’Azione cattolica

Sul finire del 1917, il cardinale Ferrari, arcivescovo di Milano, chiede a Barelli di guidare un’associazione di giovani donne che si attivi per la «diffusione dell’idea cristiana» nella società di allora. Sottolinea Pandolfi: «Inizialmente Armida si nega, perché, condizionata dalla cultura dell’epoca, non si sente all’altezza. Poi, però, viene a conoscenza di un fatto: alcune ragazze non riuscivano ad esprimere le loro convinzioni di fede davanti al sarcasmo delle loro insegnanti. Questo “incidente” la fa tornare sui suoi passi e la porta ad accettare l’incarico dal vescovo».

Nel settembre 1918 papa Benedetto XV, sulla scorta dei positivi risultati ottenuti in terra ambrosiana, sollecita Armida perché fondi in tutt’Italia i circoli della Gioventù Femminile. La Barelli si impegna a fondo in questo compito, che la vedrà, lungo gli anni Venti e Trenta dedicarsi con notevole entusiasmo alla formazione spirituale e all’organizzazione della Gioventù femminile (GF).

Commenta Emanuela Gitto, vicepresidente dei giovani di Azione Cattolica: «Armida è stata una donna che ha vissuto pienamente consapevole della sua missione di apostolato nel mondo. Un laicato responsabile ha però bisogno, per crescere, di una solida formazione, sia a livello spirituale che sociale, ed è quello per cui si impegna Armida nell’Azione Cattolica. I temi che lei e la GF proponevano sulla donna nella società, nella Chiesa, nella famiglia sono di un’attualità impressionante».

Viaggiando per l’Italia, Armida incontra tante giovani che, come lei, intendono dedicarsi interamente a Dio restando nel mondo. Incoraggiata da Gemelli e papa Benedetto XV («Non create monache nella Gioventù Femminile. Siate laiche e restate laiche»), inizia a pensare a una nuova strada di testimonianza laicale. Nel novembre 1919, a San Damiano in Assisi, nasce la Famiglia delle Terziarie francescane: è il primo nucleo del futuro Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo, che conoscerà uno sviluppo significativo in pochi anni.

La fondazione della Cattolica

Il nome della Barelli, però, è indissolubilmente legato alla nascita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nessuno, un secolo fa, avrebbe potuto immaginare che dall’impegno suo e di Gemelli sarebbe nato il più importante ateneo cattolico d’Europa, che oggi conta circa 45 mila studenti e che, lungo il ’900, con i suoi oltre 270 mila laureati, ha dato un contributo fondamentale alla formazione della classe dirigente italiana. «Armida Barelli», sottolinea Pandolfi, «intuisce che i cattolici italiani hanno bisogno di un’università in grado di far dialogare fede e scienza, per questo da subito lei sogna una facoltà di Medicina. Gemelli si sarebbe accontentato dell’editrice Vita e Pensiero ed è grazie all’insistenza della Barelli, che pure laureata non era, che prese corpo il progetto del nuovo ateneo, anche perché Armida aveva visto l’esempio felice di Lovanio in Belgio. Inoltre fu proprio lei a scegliere il nome dell’ateneo».

Inaugurazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 7 dicembre 1921. Nella foto, l'Aula Magna durante la cerimonia inaugurale

Da subito Barelli si attivò in un impressionante lavoro di raccolta dei fondi necessari alla costruzione e al funzionamento dell’Università. Un ruolo che le viene riconosciuto il 7 dicembre 1921, giorno dell’inaugurazione a Milano del nuovo ateneo: lei è l’unica donna a prendere la parola nella cerimonia.

Oltre alla raccolta dei contributi economici, il merito di Armida è stato quello di costituire una rete di sostegno al nuovo ateneo attraverso un’associazione di Amici e, successivamente, di promuovere una raccolta di fondi annuale attraverso la Giornata Universitaria (quella del 2022, che si celebra il 1° maggio, è la numero 98). Aggiunge la Gitto: «Molte donne, provenienti da tutt’Italia, grazie alle iniziative della Barelli ebbero la possibilità di frequentare l’università».

L’impegno per la democrazia

Nel 1946 Barelli lascia la presidenza della GF e inizia a scrivere – all’età di 64 anni - un volume di memorie, La Sorella maggiore racconta. Commenta Pandolfi: «Armida ha sempre tenuto molto alla dimensione della fraternità: non si è mai posta nei confronti degli altri come un capo, ma come una sorella, maggiore per età non perché superiore. Viveva tale fraternità con le giovani, ma anche con padre Gemelli (che chiamava “il fratello dell’anima”), sebbene all’epoca questo fosse del tutto inusuale. Questo atteggiamento è molto attuale: in un Paese allora molto diviso fra Nord e Sud, la fraternità vissuta dentro la GF ha indubbiamente contribuito all’unità d’Italia».

Il suo non è un ritiro dalle scene. Commenta Gitto: «Il ’46 fu l’anno di svolta: finalmente anche le donne potevano votare. Armida iniziò a spingere sulla formazione socio-politica delle giovani donne: l’obiettivo era formare giovani cittadine che potessero decidere in modo consapevole e responsabile. Alcune di loro scelsero di impegnarsi direttamente in politica, ma la linea della GF fu quella di sottolineare l’aspetto formativo, anticipazione di quel che anni dopo Bachelet farà con la “scelta religiosa”».

Dopo le elezioni del 1946, ecco l’appuntamento del 18 aprile 1948: Armida chiede alle Gieffine di entrare nelle amministrazioni e nel sindacato, per dar continuità a quanto ottenuto con la Costituente. Declina l’invito a entrare in lista, ma si prodiga per spingere e sostenere amiche e persone valide.

Una donna moderna

Le immagini ci consegnano un volto d’altri tempi, in bianco e nero. Ma Armida Barelli è una donna moderna per molti aspetti. Consapevole dell’importanza della comunicazione, ha attivato, a sostegno delle varie iniziative di cui è stata promotrice, altrettanti giornali. Per l’Opera della Regalità, fondata da lei con Gemelli per l’apostolato liturgico, pubblicò un grande quantitativo di stampati che raggiunsero, come nel caso de La S. Messa per il popolo italiano, centinaia di migliaia di copie.

*OR* Armida Barelli

Sottolinea Gitto: «Grazie all’Opera della Regalità avviene una “popolarizzazione” della liturgia e la partecipazione attiva alla Messa è resa accessibile a tutti». Ernesto Preziosi, nella sua biografia, aggiunge: «Armida Barelli, con il suo carisma di leader e la sua intelligenza pratica, è una donna moderna. Moderni sono gli strumenti che usa: la comunicazione di massa e la relazione personale all’interno di essa, la varietà dei linguaggi e l’attenzione alla mentalità di persone e condizioni di vita (che comprende anche le ragazze analfabete e quelle non vedenti), la gestione complessa, anche attraverso statistiche mirate, di un’organizzazione centralizzata e diffusa sul territorio come nessuno prima nella storia contemporanea d’Italia».

Concorda Pandolfi: «Armida è consapevole che la testimonianza dei cristiani nella storia dev’essere visibile, efficace e contribuire al cambiamento. Forse il linguaggio che usa è superato, ma lei è una che apprezza il mondo. È una donna solare, che ama la vita, vestirsi bene, il mare. È una donna che viaggia e porterà le sue giovani addirittura in Terrasanta negli anni ’30». Conclude Gitto: «Armida ha attraversato un tempo di incredibili trasformazioni, è un personaggio sul quale, tanto è ricca la sua vita, si potrebbe fare persino una fiction tv. Nacque nel 1882 e morì nel 1952, un arco di tempo in cui lo scacchiere internazionale venne completamente ribaltato e la società italiana totalmente cambiata. Va riscoperta la sua figura di donna che trasformò e accompagnò le trasformazioni della società italiana nel suo tempo. Ma c’è ancora molto da studiare di lei e da far conoscere».