https://www.edicolasanpaolo.it/scheda/credere.aspx?Referral=magazine_logo

«Buongiorno, vuoi che ti mandi il questionario?», risponde sbrigativo al telefono padre Fernando Cuevas Raposo, il prete di cui tutta la Spagna parla in questi mesi. Il questionario non è altro che una scheda che padre Fernando invia su richiesta per Whatsapp a quanti, e sono tantissimi, desiderano avvalersi del suo aiuto per incontrare l’anima gemella, ma con un autentico spirito cristiano.

«Ricevo più di duecento messaggi al giorno», spiega il prete spagnolo, all’inizio con qualche reticenza. «Non voglio ulteriore pubblicità: preferisco mantenere un basso profilo, altrimenti non potrò più dedicare tempo alla mia attività pastorale».

Una vera e propria missione

Originario di Ibiza e membro all’Opus Dei, l’ultrasettantenne sacerdote svolge la sua missione nella diocesi di Valencia e si divide tra la cappellania della Residenza universitaria Albalat e l’insegnamento nel Centro Efa Torreladua, a Llombai. Malgrado un primo approccio un po’ schivo, in realtà padre Fernando è una persona affabile, pieno di energia e con tanta voglia di scherzare.

In Spagna, lo hanno già soprannominato padre Tinder o il prete matchmaker. Nonostante quest’inedita “pratica apostolica” sia iniziata una quindicina di anni fa, solo di recente i media spagnoli sembrano essersi accorti di lui. Nel frattempo, la sua fama di sensale matrimoniale ha oltrepassato i confini della penisola iberica, giungendo fino in Sudamerica, in Asia e persino in Africa. E quello che era iniziato come un semplice gesto di aiuto, sembra essersi trasformato in una vera e propria missione.

«Tempo fa un giovane mi confessò la sua frustrazione: trovare una ragazza attraente, che avesse Cristo al centro della sua vita, era come cercare un ago in un pagliaio. Mi chiese quindi di presentargliene una e, nel 2010, lo feci. I due si fidanzarono, li unii in matrimonio e oggi hanno una bellissima famiglia con cinque figli. Da allora la voce si è sparsa rapidamente tra i loro amici e molti altri hanno cominciato a chiedermi aiuto. Un aiuto che, ahimè, non ho mai saputo rifiutare».

A Valencia, padre Fernando vive circondato da studenti e conosce bene le inquietudini e i desideri di una generazione che soffre di un certo torpore spirituale, all’interno di una società sempre più distratta e secolarizzata. Per questo, forse, il modulo trasmesso via WhatsApp è diretto soprattutto ai ragazzi, che comunicano quasi esclusivamente attraverso i new media. Ma le richieste al prete valenciano giungono anche da persone più mature che finora non hanno avuto successo in amore.

Un’iniziativa di successo

Il questionario raccoglie semplici dati biografici: nome, cognome ed età, luogo di residenza, studi o professione, stato civile ed eventuali figli; ma anche talenti, pregi e difetti degli interessati. «Il requisito fondamentale dei nostri candidati», spiega padre Fernando, «è che abbiano compiuto 25 anni, siano single, ma soprattutto che vadano a Messa almeno ogni domenica».

L’ultima domanda della scheda è la più concreta e diretta: “Come ti piacerebbe che fosse la persona che cerchi?”. Molti rispondono: matura, responsabile, che mi apprezzi, mi rispetti e mi completi; che curi la propria persona, che sia empatica o divertente. «Molti però si limitano a chiedere che ami Dio più di quanto ami me, sottolineando i valori cristiani del partner perfetto», racconta il sacerdote da Valencia. «Mi commuove la verità, perché viene dal profondo. Molti non chiedono nient’altro che questo».

Padre Fernando confessa di sentirsi profondamente gratificato dall’opportunità di conoscere persone buone, generose e con valori autentici. «Sono i santi della porta accanto, come li definiva papa Francesco, anche quando si tratta di persone che hanno sofferto maltrattamenti psicologici o fisici, che portano su di sé ferite profonde o sono privi di fiducia in sé stessi. Dedico loro pochi minuti, li presento vicendevolmente e un semplice WhatsApp può cambiare la loro vita».

Il successo dell’iniziativa di padre Fernando stupisce ancor di più se vista nel generale contesto laico e desacralizzato, nel quale le nuove generazioni aderiscono sempre meno ai dettami del cattolicesimo. Il merito va alle sue capacità maieutiche.

«La società attuale spinge i giovani a fabbricare idoli e fa sì che adorino il denaro, il sesso, il culto dell’apparenza e della bellezza esteriore», sottolinea padre Fernando. «In realtà, molti di loro cercano – magari senza neppure saperlo – un amore vero e sincero, che dia senso alla loro vita, con piena volontà e dedizione. Solo Dio, che è amore, può dare significato alla loro esistenza».

Padre Fernando sostiene che la vita di un giovane si trasforma quando scopre ciò che scrive Antoine de Saint-Exupéry in Terra di uomini: che «l’amore non è guardarsi l’uno nell’altro, ma guardare entrambi nella stessa direzione».

Il segreto è nel cuore

Il calo dei matrimoni religiosi e la crisi della famiglia tradizionale sono un altro dato di fatto incontrovertibile nella società odierna. Anche in questo caso, padre Fernando si muove in controtendenza, visto che fino ad ora i quasi 1.300 matrimoni celebrati sotto la sua egida non hanno registrato nessuna separazione legale.

Padre Fernando con una coppia di sposi che ha fatto conoscere. (facebook Fernando Cuevas Raposo)

«Un dato reale è che il 50% dei bambini che nascono oggi in Spagna non è battezzato dai genitori. Urge fare qualcosa. Se la Chiesa domestica – cioè la famiglia – è forte, la Chiesa universale lo sarà ancora di più e ci saranno anche nuove vocazioni». Aiutare un buon cristiano a scegliere con chi sposarsi dovrebbe essere, insomma, un servizio fondamentale della Chiesa, secondo il sacerdote valenciano. «Le parrocchie e le scuole cattoliche organizzano catechesi, gite e ritiri spirituali per bambini e per giovani; eppure, tra gli adulti, non si aiuta chi si sposa con la persona sbagliata, che si converte con il tempo da cattolico per convinzione in cattolico per tradizione».

Ma basta davvero inviare un semplice WhatsApp con quattro informazioni personali per permettere a padre Fernando di aiutarti a incontrare l’anima gemella? Il segreto sta nel cuore delle persone, ci spiega con assoluta semplicità il prete spagnolo: «Sono persone che si sposano per vivere in seno a Dio. Sanno che si rivolgono a Dio gli uni attraverso gli altri, sono pienamente convinti di maturare insieme e di purificare il proprio amore per Dio con l’aiuto dell’altro».