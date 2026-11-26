Per Isabelle Huppert il Festival di Cannes, dove l’abbiamo incontrata, è un luogo sicuro. Viene quasi ogni anno, alla cerimonia di chiusura ha letto anche la laudatio per Barbra Streisand. Sempre elegante, in splendida forma, indossava gli occhiali per ripararsi dalla luce. Quegli occhi che hanno fatto impazzire tante stelle, tra cui anche Kris Kristofferson in un capolavoro come I cancelli del cielo di Michael Cimino. Ogni movimento della Huppert è misurato. Parlava con calma, pesando le parole. È una delle protagoniste di Parallel Tales (nelle nostre sale dal 26 novembre) di Asghar Farhadi, presentato in concorso a Cannes.

Una scena di "Storie parallele".

Interpreta una scrittrice famosa, che sta cercando l’ispirazione per il suo prossimo libro. Inizia così a spiare i “vicini” dall’altra parte della strada. E intanto assume Adam, un giovane che la aiuta nelle faccende domestiche. Ma presto la finzione supera la verità delle cose. Nel cast spiccano anche Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney e Catherine Deneuve. Da sottolineare la sequenza in cui Huppert duetta e si scontra proprio con la Deneuve. Sarà una gioia per i cinefili (le due si erano incontrate solo in 8 donne e un mistero) e per gli amanti del buon cinema. «Mi piace raccontare storie, leggerle. Siamo circondati da tante narrazioni diverse. Il problema è quando iniziano a modificare la realtà. Penso alle fake news sui giornali, ai pericoli che si annidano sui social. Amo le vicende in cui non tutto è netto, ma esistono più sfumature, proprio come capita al mio personaggio, che spia, si interroga e a volte non sa darsi delle risposte», spiega Huppert.

Alla base del film c’è la sesta parte del Decalogo di Krzysztof Kieslowski: Non commettere atti impuri.

«Abbiamo cambiato molte cose. Però è interessante ragionare sull’attualità di quel comandamento. Che cosa oggi possiamo definire puro? E che cosa è impuro? È difficile rispondere. Credo che in ognuno di noi ci siano entrambe le anime. È una nostra scelta quale delle due alimentare maggiormente».

Un'altra scena del film.

Lei ha lavorato con alcuni dei più grandi registi di sempre, in produzioni che spaziano da Oriente a Occidente.

«Sono una cittadina del mondo. Ho bisogno di viaggiare, di confrontarmi con altre culture. Imparo sempre qualcosa di nuovo. Più o meno consapevolmente, mi immergo in quello che mi circonda, che diventa parte di me. Però mantengo sempre la mia coscienza delle cose. Uso il mio spirito per recitare, ma non mi dimentico dell’importanza della vita di tutti i giorni. Vivo a Parigi, sono una lettrice vorace. Ritaglio sempre del tempo per dedicarmi a diari, romanzi, saggi. Ma non ho mai fatto un salto in più: non scrivo. Sono cresciuta con la carta stampata, mi addolora molto la crisi che sta attraversando».

Il suo personaggio è spaventato dalla tecnologia. Avete qualcosa in comune?

«A casa, a Parigi, ho una televisione molto grande. È un rapporto di amore e odio. È moderna: quando la accendo mi dice che devo attendere. Ma che cosa di preciso? Spesso resta la stessa schermata e non succede nulla. Quindi mi stufo e la spengo. Questo vale per ogni dispositivo di ultima generazione. Quando lo schermo collabora, mi piace seguire serie spagnole e portoghesi. Ormai serve una laurea, non basta essere semplici spettatori» (sorride, ndr).

Ha sempre voluto fare l’attrice?

«No, è successo quasi per caso. Da bambina sognavo di diventare una pattinatrice artistica o una puericultrice. La mia passione per la recitazione è frutto in realtà di un percorso misterioso. Non ho avuto un’illuminazione improvvisa, mi ci sono semplicemente ritrovata. Mia madre ha intuito che avevo talento e mi ha incoraggiata a seguire corsi di recitazione. Alla fine è diventato il mio mestiere, perché è quello che so fare».

La sua famiglia possiede delle sale cinematografiche nella capitale francese. Vedete segni di crisi nel settore?

«Noi a Parigi abbiamo due sale: l’École Cinéma Club e il Christine Cinéma Club. Si proiettano prevalentemente classici. La programmazione è curata da mio figlio, Lorenzo, e da suo padre, Ronald Chammah. Organizzano anche dei cineforum e stanno andando bene, c’è partecipazione. È incoraggiante perché non c’è nulla di più bello che vedere un film tutti insieme. Mi piace stupire il pubblico e poi farmi sorprendere a mia volta».