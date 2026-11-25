Un’indagine su 198 Diocesi e 378 segnalazioni analizzate tra il 2001 e il 2021, Non una stima della diffusione del fenomeno, ma una lettura dei casi emersi, dei profili di autori e vittime e delle risposte istituzionali. I risultati principali dello Studio pilota sugli archivi diocesani italiani, commissionato dalla Conferenza Episcopale Italiana e curato da Raffaella Pregliasco (diregente dell’Istituto degli Innocenti) e Raffaella Sette (responsabile del Cetnro interdisciplinare di ricerca sulla vittimologia e la sicurezza), emergono dalle analisi delle segnalazioni di presunti o accertati abusi sessuali commessi da chierici ai danni di minorenni, pervenute alle autorità ecclesiastiche nei venti anni analizzati. I dati descrivono ciò che è emerso e ha lasciato traccia documentale negli archivi. Il periodo riguarda la data della segnalazione, non necessariamente quella dei fatti, che possono essere anche molto antecedenti.

Sul piano metodologico hanno aderito 198 Diocesi su 226 (87,6%), oltre all’Esarcato Apostolico dei cattolici ucraini e all’Ordinariato Militare. Le segnalazioni raccolte sono 426; dopo le esclusioni ne sono state analizzate 378. Per autori, fatti e provvedimenti sono state esaminate 356 segnalazioni; per le vittime, 385 schede individuali. Le Diocesi non aderenti sono tutte nel Centro e nel Sud Italia, e il fenomeno resta segnato da un ampio sommerso.

Più della metà delle segnalazioni (56,1%) proviene dal Nord Italia. Il numero cresce nel tempo: da 52 nel 2001-2006 a 133 nel 2017-2021. L’aumento non implica automaticamente più abusi: può riflettere maggiore propensione alla denuncia e fiducia nei meccanismi istituzionali. La reazione ecclesiastica è rapida: nel 91,7% dei casi il fascicolo è aperto entro un anno e nell’83,1% nello stesso anno. Al momento della segnalazione, nella metà dei casi la vittima era minorenne. Crescono le segnalazioni presentate direttamente dalle vittime (41,4% nel 2017-2021), mentre calano quelle rivolte subito alla magistratura italiana (dal 38,5% al 6,8%).

I presunti abusanti non formano una categoria “particolare”: sono quasi tutti italiani, con formazione standard, ordinati sacerdoti entro i 30 anni in tre quarti dei casi. L’età media al momento dei fatti è 42,9 anni; il 67,8% aveva tra 31 e 54 anni. L’80% circa svolgeva incarichi a contatto con fedeli o minori: parroco (39%), altro incarico parrocchiale o pastorale (34,6%), docente (6,5%). Il 18,3% era già stato segnalato all’Ordinario per problematicità comportamentali o disagi personali: indicatori di vulnerabilità da monitorare, non cause dirette dell’abuso.

I fatti raccolti sono 880, in prevalenza toccamenti, denudazione, baci e domande sessualmente orientate. Gli abusi con contatti fisici sono il 55,6%, quelli con penetrazione o coinvolgimento dei genitali il 28,4%, quelli senza contatti fisici il 9,3%, i non specificati il 6,7%. I luoghi sono privati (37,6%), ecclesiastici (24,2%), pubblici (12,6%) e virtuali (5,6%). Nell’80,5% dei casi gli abusi avvengono in più occasioni: la progressione suggerisce un avvicinamento graduale favorito dalla fiducia e dall’accesso ai minori. In un fatto su tre risultano coinvolte altre vittime.

Le risposte istituzionali sono articolate. Su 356 segnalati, il 44,6% cambia luogo di ministero, il 12,4% modifica l’incarico, il 41,5% non subisce cambiamenti. L’indagine previa è svolta in circa due terzi dei casi e aumenta dopo il 2010. I provvedimenti cautelari riguardano più di un chierico su due: sospensione ad cautelam (32,1%), proibizione di dimorare in un luogo (19,9%), proibizione totale del ministero (6,6%).

L’autorità giudiziaria ecclesiastica interviene nel 61,2% dei casi; tra gli esiti noti prevale la condanna (70,4%), con dimissione dallo stato clericale in un caso su tre. Per il 34,6% esiste anche un provvedimento della magistratura italiana; sette chierici su dieci sono condannati alla reclusione, contro il 14,6% di assoluzioni.

Le vittime sono prevalentemente maschi (69,8%) e italiane (86%). L’età al primo fatto si concentra tra 15 e 17 anni (43,9%): tra i maschi prevale questa fascia, tra le femmine quella degli 11-14 anni. Le femmine hanno una quota doppia nella fascia 3-10 anni. Il 62,9% partecipava abitualmente ad attività parrocchiali o diocesane. La durata dell’abuso prima della segnalazione aumenta al diminuire dell’età. I dati sulle vittime sono i più lacunosi.

Lo studio non chiude il discorso: propone monitoraggio costante, un Osservatorio sul fenomeno, indagini di vittimizzazione “self-reported” e spazi di giustizia riparativa. Il messaggio che arriva dai vescovi è chiaro: ascolto, formazione, prevenzione delle vulnerabilità e controlli nei contesti a forte asimmetria di potere sono necessari per trasformare la conoscenza in tutela più efficace dei minori.