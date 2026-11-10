«Quello di Marco è un Vangelo straordinario che travolge a un ritmo impetuoso. Travolto da quest’onda la mia risposta è stata la narrazione. In questa opera, in realtà, io leggo Marco che legge Gesù. Con un doppio sguardo dall’interno». Padre Antonio Spadaro presenta, alla libreria Feltrinelli di Roma, il suo ultimo libro, “Il romanzo di Gesù”. Una sala strapiena lo ascolta discutere con Sandro Veronesi e Marino Sinibaldi. Un Vangelo scritto da un ebreo, in greco, per i latini. Scritto a Roma, ribadisce Veronesi, «per quella che sarebbe poi diventata la capitale mondiale del cristianesimo».

Padre Antonio Spadaro (al centro) durante la presentazione alla libreria Feltrinelli di LArgo Argentina, a Roma. A destra Sandro Veronesi, a sinistra Marino Sinibaldi

Un romanzo avvincente, spiega padre Spadaro, in cui «l’uso delle immagini, dei sensi, del corpo che fa Marco fa emergere la nostra umanità. Marco fa vedere che non costruisce teorie. Gesù tocca e si fa toccare dal lebbroso, usa la saliva per guarire, vive con le fiere nel deserto, è un Dio selvatico. Marco è un grande regista che ci restituisce questa dimensione sensoriale con una grande capacità quasi cinematografica di raccontare». Un Vangelo «che va letto di seguito per apprezzarne il ritmo e le domande. Con quella chiusa straordinaria in cui non si racconta la resurrezione, ma l’annuncio fatto alle donne. Queste donne scappano, le vediamo di spalle, e il finale resta aperto con una modernità strepitosa perché la percezione dell’annuncio del messaggio viene lasciato al lettore».