Cara Prof, nella mia lunga esperienza di insegnante ho sempre pensato che il digitale dovesse essere usato come supporto didattico, ma che non potesse sostituire il testo cartaceo e la scrittura manuale, che favoriscono lo sviluppo cognitivo, la riflessione e la rielaborazione degli argomenti. Ora non vorrei che, con l’introduzione dell’AI, come previsto dalle nuove linee guida dei licei, le cose dovessero, se possibile, ancora peggiorare.

Giampaolo

Colloqui con il padre

«IA a scuola: ma a cosa serve insegnare, oggi?»

Don Stefano Stimamiglio
«IA a scuola: ma a cosa serve insegnare, oggi?»
«IA a scuola: ma a cosa serve insegnare, oggi?»

– Caro Giampaolo, condivido in pieno le tue riflessioni e la paura che anche con l’introduzione dell’AI nei programmi ministeriali dei licei si possa, tra qualche anno, arrivare a rimpiangere queste scelte. In questo quadro, diventa ancora più centrale il ruolo del docente, chiamato a guidare gli studenti nell’uso responsabile di tali strumenti, evitando un approccio passivo e promuovendo, invece, una partecipazione attiva e consapevole.

Proprio qui, tuttavia, emerge una preoccupazione non secondaria: molti docenti non dispongono ancora di conoscenze e competenze adeguate per integrare efficacemente l’intelligenza artificiale nella pratica didattica.

Il rischio è che l’entusiasmo per la nuova tecnologia porti a un’applicazione disomogenea, “a macchia di leopardo”. Per evitare che l’AI si trasformi in un boomerang, è necessario accompagnare la sua introduzione con una solida formazione degli insegnanti e una riflessione pedagogica profonda.

Suggerisco il saggio Pedagogia algoritmica. Per una riflessione educativa sull’Intelligenza Artificiale di Chiara Panciroli e Pier Cesare Rivoltella, che offre spunti utili per comprendere il rapporto tra educazione, tecnologie e nuovi ambienti di apprendimento. Ritengo, dunque, che la sfida attuale non sia tanto tecnologica quanto culturale: integrare l’innovazione senza perdere di vista i fondamenti della formazione e valorizzando il ruolo insostituibile del docente.

Italia

Il pensiero deve educare l’algoritmo

Luca Cereda
Il pensiero deve educare l’algoritmo
Il pensiero deve educare l’algoritmo