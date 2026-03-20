«Israele ha chiuso la Chiesa del Santo Sepolcro a tempo indeterminato per la prima volta nella storia del cristianesimo. Le funzioni della Settimana Santa e di Pasqua saranno proibite. Le funzioni domenicali cancellate». È l’allarme che corre sui social delle Chiese cristiane in Medio Oriente. Il Santo Sepolcro, che era stato chiuso il 28 febbraio, giorno dell’inizio dei bombardamenti sull’Iran, continua a rimanere inaccessibile. Non era mai successo, a memoria d’uomo, che i cristiani non potessero frequentare per un periodo così lungo i luoghi dove si è vissuta la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Persino durante il Covid era stato consentito di celebrare sebbene a porte chiuse. Nel tempo di Quaresima, invece, Israele ha sbarrato l’accesso «per motivi di sicurezza» chiudendo la porta che dal quartiere cristiano della città vecchia di Gerusalemme si apre sullo spiazzo dove sorge l’ingresso al Sepolcro. Padre Ibhraim Faltas, responsabile delle scuole della Custodia, spiega che le Chiese stanno trattando con le autorità israeliane perché si possa celebrare almeno la Settimana Santa e la Pasqua tra le mura che custodiscono il Golgota, il monte dove fu crocifisso Gesù, e la tomba vuota di Cristo.

«Il clima di terrore in Terra Santa si riflette nella continua paura dell'altro ed è la costante pressione del pericolo e dell'insicurezza ad alzare muri che non si vedono, che non si toccano ma sono più duri del cemento e sembrano impossibili da attraversare: dobbiamo unirci per aprirli, anzi per spalancarli all'amore per il prossimo sofferente», aveva detto padre Faltas ai media vaticani. «Oggi che è venerdì del tempo di Quaresima», dice a Famiglia cristiana, «non possiamo fare la via Crucis, non abbiamo potuto celebrare le cinque domeniche di Quaresima, i patriarchi non possono entrare. Speriamo che la situazione si sblocchi per consentirci di entrare per la Settimana Santa in modo che i fedeli che non hanno accesso possano seguire i riti tradizionali attraverso le nostre trasmissioni e pregare con noi».

La chiesa del Santo Sepolcro, commissionata dall'imperatore Costantino I, fu distrutta dall'esercito persiano nel 614, quasi demolita nel 1009 e devastata da un incendio nei primi dell'Ottocento. Era rimasta però sempre aperta persino durante le due guerre mondiali.

Intanto anche ai fedeli musulmani, per la prima volta dal 1967, è stato vietato l'accesso alla Spianata delle Moschee in occasione di Eid al-Fitr, la festa dell'interruzione del digiuno che segna la fine del mese sacro, per i musulmani, del Ramadan. Impossibile persino cercare di avvicinarsi. Le istituzioni islamiche hanno condannato il divieto, ma la momento senza successo.