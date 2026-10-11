Prima spiega il Vangelo, saluta i fedeli, prega per la pace e poi, senza nascondere nulla, annuncia ai fedeli che i medici gli hanno trovato, nel corso di alcuni controlli, «un nodulo circoscritto in fase iniziale al polmone». Il Pontefice ha specificato che «è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.

E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera».

L’intervento è previsto al Gemelli e il tempo di ricovero, precisa la Sala Stampa vaticana, sarà di circa una settimana.