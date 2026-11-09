Lc 17,7-10 - San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa – Memoria

«Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». In un mondo come il nostro, che funziona come un’azienda, essere ritenuti inutili significa essere messi fuori dalla produttività. Per questo l’inutilità ci spaventa tanto: è un po’ come se smettessimo di esistere.

Ma il Vangelo non sta facendo l’elogio di chi non serve a nulla. Sta facendo l’elogio di chi si è liberato dalla logica dell’utile, e quindi fa le cose gratuitamente. Il servo del Vangelo non è inutile perché non fa niente, ma perché non pretende niente. Ha fatto tutto, eppure non si sente creditore. L’amore vero non è mai un utile aziendale. Si continua ad amare qualcuno anche quando non conviene più, anche quando quell’amore è in perdita.

È l’amore per un bambino, che a volte non può darti nient’altro se non il suo pianto e i suoi bisogni. È l’amore per un anziano che, a volte, a causa delle malattie, ti restituisce soltanto sintomi. Eppure l’amore rimane intatto proprio quando non poggia più sull’utile, ma solo sulla gratuità di continuare a voler bene, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Sono parole che conosciamo bene, perché sono quelle della promessa matrimoniale. Ma non valgono solamente per gli sposi. Dovrebbero valere anche per gli amici, per i fratelli, per tutti coloro che condividono in modo significativo la loro vita con noi.

Chi ama così non tiene i conti, non pretende un ritorno, non misura quanto ha dato. Non aspetta un grazie per continuare a esserci. Fa semplicemente ciò che il cuore gli chiede. E scopre che proprio lì, dove sembra di non guadagnare nulla, la vita trova il suo senso più profondo. Perché ciò che doniamo gratis è l’unica cosa che nessuno potrà mai toglierci.