Lc 21,29-33 - Venerdì della XXXIV Settimana del Tempo Ordinario

«Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l’estate è vicina». Questa capacità che abbiamo di leggere la natura, ci dice Gesù nel Vangelo di oggi, dovrebbe diventare per noi l’occasione per imparare a leggere anche i tempi. Sappiamo riconoscere quando arriva la primavera o quando sta per piovere, ma spesso non sappiamo riconoscere ciò che Dio sta facendo nella nostra vita.

Come si manifesta la natura? Le cose, per germogliare, in qualche maniera devono smettere di essere come prima. Germogliare significa cambiare. Significa che il seme si spacca, che qualcosa passa attraverso una sorta di morte. Nessun germoglio nasce senza che qualcosa si rompa. Anche nella nostra vita accade lo stesso. A volte ci troviamo a fare esperienza di alcune fini: una relazione che si chiude, un lavoro che termina, una stagione che non tornerà più. Tante cose finiscono, e noi pensiamo che sia soltanto una perdita. Ma forse finiscono perché ne stanno germogliando di nuove. È questo lo sguardo che ci suggerisce oggi il Vangelo: non fermarci alla crepa, ma intravedere il germoglio. Dio non distrugge, trasforma. Anche quando tutto sembra finire, sta preparando una nuova estate. Oggi ricordiamo anche la Madonna della Medaglia Miracolosa. Nel 1830, a Parigi, nella cappella di rue du Bac, la Vergine apparve a santa Caterina Labouré e le affidò una medaglia da diffondere, con l’invocazione: «O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te».

Quel piccolo sacramentale ha permesso a tantissime persone di germogliare di nuovo, perché è stato lo strumento della loro conversione. Basti pensare ad Alphonse Ratisbonne, che a Roma, nel 1842, si convertì dopo aver accettato di portarla al collo. Non si tratta di magia. È la misteriosa grazia di Dio, raccolta in una piccola medaglia carica di significato. Dio sa servirsi delle cose più piccole per far nascere qualcosa di grande. Proprio come fa con un seme.