Lc 17,11-19 - San Martino di Tours, Vescovo – Memoria

«Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce».

I dieci lebbrosi di cui ci parla oggi il Vangelo di Luca ci mostrano come la sofferenza, a volte, possa mettere insieme le persone e renderle solidali tra loro. Questi dieci uomini sono una comunità. Una comunità che prega, che va da Gesù, che chiede aiuto a Lui. Ma poi, quando ricevono la guarigione, è come se si dimenticassero di tutto ciò che hanno attraversato. E soltanto uno torna indietro a ringraziare. Gli altri vanno avanti per la loro strada, come se nulla fosse successo.

È una lezione immensa quella che ci dà quest’unico uomo. Ci dice che, quando incontriamo la sofferenza nella nostra vita, quando ci troviamo davanti a una prova, a un problema, non basta semplicemente superarlo. Dobbiamo domandarci se ne siamo usciti persone migliori. Perché si può attraversare un dolore e restare esattamente come prima, oppure lasciare che quel dolore ci insegni qualcosa e ci cambi dentro. E ci accorgiamo di essere diventati persone migliori da un segno molto semplice: dentro di noi c’è più consapevolezza e più gratitudine rispetto a come eravamo prima.

Gli altri nove hanno ottenuto ciò che chiedevano, ma si sono fermati alla guarigione. Solo uno ha capito che dietro quel dono c’era Qualcuno. E tornare indietro, per lui, non è una perdita di tempo, ma il modo per non perdere il senso di ciò che gli è accaduto. A quest’uomo Gesù dice: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». Come a dirgli: non hai soltanto risolto un problema, hai capito tutto ciò che serve per vivere bene. Perché essere guariti riguarda il corpo, ma essere salvati riguarda tutta la vita. E la gratitudine è la porta attraverso cui la guarigione diventa salvezza.