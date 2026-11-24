Lc 21,12-19 - Mercoledì della XXXIV Settimana del Tempo Ordinario

«Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno (…). Avrete allora occasione di dare testimonianza». Con queste parole Gesù, nel Vangelo di oggi, risponde a una domanda che prima o poi tutti ci facciamo: a che cosa servono i problemi? A che cosa servono le vicende difficili di questa nostra vita? Non soltanto ad affrontarle e a superarle, ma a mostrare che esiste un modo cristiano di attraversarle. Se arriva una malattia, quella malattia può diventare una chiamata a dare testimonianza.

Se arriva un problema, quel problema può essere una chiamata a dare testimonianza. Se arriva una prova, quella prova può essere una chiamata a dare testimonianza. Non perché dobbiamo fingere di essere forti, ma perché abbiamo dalla nostra parte Qualcuno che ci ha fatto una promessa. Anche quando non abbiamo i mezzi per affrontare ciò che ci accade, non saremo lasciati soli. Gesù lo dice chiaramente: «io vi darò parola e sapienza». Ci sarà dato ciò di cui abbiamo bisogno esattamente nell’istante in cui si presenterà quel problema, quella prova, quella fragilità. Non in anticipo, ma proprio lì. È il dono dello Spirito Santo, che ci raggiunge nell’ora della fatica e ci suggerisce come starci dentro da figli.

Dio si prende cura di noi mentre siamo nel cuore della tempesta. Non ci toglie sempre la tempesta, ma ci tiene per mano mentre la attraversiamo. E se in quel momento non perdiamo la fiducia e restiamo in pace nelle sue mani, allora diventiamo una testimonianza vivente. Non soltanto del fatto che Dio esiste, ma del fatto che è un Padre che ha cura di noi. Gesù arriva a dire: «Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto». Chi vive in questa certezza può affrontare qualunque cosa. E la sua pace, nel mezzo della prova, parla più di mille prediche.