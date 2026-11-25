Lc 21,20-28 - Giovedì della XXXIV Settimana del Tempo Ordinario

«Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». Le immagini terribili che leggiamo nel Vangelo di oggi sembrano pagine di cronaca. Città assediate, popoli in fuga, paura, angoscia. Assomigliano in modo impressionante alle devastazioni delle guerre che ancora oggi vediamo ogni giorno sui nostri schermi. Gesù non ci dice che queste cose non accadranno. Ci dice, anzi, che è inevitabile che accadano.

E sa bene che chi le vive, molto spesso, le vive in maniera traumatica. Lo sanno i sopravvissuti alle guerre, lo sa chi è passato attraverso una calamità naturale: è molto difficile togliersi di dosso le ferite di quel dolore. Ce lo ricordiamo bene anche noi qui all’Aquila, dopo il terremoto del 2009. Come potremmo dimenticare quella notte, le case crollate, i volti di chi non c’era più, il silenzio delle strade vuote? Certe esperienze non passano. Restano dentro, come una cicatrice che ogni tanto torna a far male. Ma Gesù non si ferma alla cronaca nera. Conclude questa descrizione con un invito sorprendente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.

Proprio quando tutto sembra crollare, proprio quando verrebbe da abbassare la testa e arrendersi, Lui ci chiede di guardare in alto. Il Signore non ci lascia soli nel buio. È proprio dentro quel buio che viene a salvarci. Non ci promette di evitarci il dolore, ma ci assicura che il dolore non avrà l’ultima parola. Chi ha attraversato una tragedia lo sa: si può ricostruire, si può ricominciare, si può perfino tornare a sperare. Lo abbiamo visto con i nostri occhi, nella fatica e nella pazienza di una città che ha scelto di rialzarsi. Stiamo arrivando alla fine dell’anno liturgico, ed è per questo che in questi giorni i Vangeli insistono tanto sulla fine. Non per spaventarci, ma per ricordarci che la storia non va verso il nulla. Va verso un incontro con Lui. E ogni fine, per chi crede, è sempre l’inizio di qualcosa di nuovo.