Lc 21,5-11 - Santi Andrea Dung-Lac, Presbitero e Compagni, Martiri – Memoria

«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gesù pronuncia queste parole mentre alcuni stanno ammirando il tempio, ornato di belle pietre e di doni votivi. Raccontata così, questa pagina del Vangelo potrebbe farlo sembrare una specie di guastafeste. Tutti sono lì con il naso all’insù, incantati da tanta bellezza, e Lui ricorda loro che un giorno non resterà nulla. Non lo fa per rovinare la festa, ma per spostare lo sguardo da ciò che passa a ciò che resta.

Ma se ci pensiamo bene, di tutte le cose di questo mondo, alla fine, che cosa rimarrà? Nulla. Le case che costruiamo, le cose che accumuliamo, i successi di cui andiamo fieri, perfino i monumenti più solidi: tutto, prima o poi, passa. L’unica cosa che resterà di questa vita sarà l’amore che abbiamo dato. È l’unico modo che abbiamo per far entrare l’eternità dentro cose destinate comunque a finire. Un gesto di bene, un perdono, una carezza, un tempo donato non si sbriciolano come le pietre. Restano, perché è Dio stesso a custodirli nel suo cuore. Eppure nel Vangelo di oggi Gesù insiste anche su un’altra cosa.

Mette in guardia da quei falsi profeti che continuano ad annunciare che la fine è imminente, che il tempo è ormai vicino. E dice con chiarezza: «Badate di non lasciarvi ingannare». La paura della fine è sempre stata un’arma potente nelle mani di chi vuole manipolare gli altri. Ma il cristiano non vive nel terrore, né passa il tempo a fare calcoli sulla fine dei tempi. Vive nella responsabilità di ogni giorno. Il vero problema, allora, non è se il mondo stia per finire. Il vero problema è chi vogliamo essere noi, mentre il mondo passa. Perché quello che diventiamo, giorno dopo giorno, è l’unica pietra che nessuno potrà mai demolire.