«I ciechi sono stati sempre numerosi nell’Oriente e il posto che occupano nei Vangeli dimostra che nella Palestina la cecità era la sorte di molti infelici che beneficiarono della compassione di Gesù. Non era solo un’infermità senile (come per il patriarca Isacco o il sacerdote Eli) ma anche più spesso il risultato dell’oftalmia purulenta, provocata o aggravata dal sole, dalla polvere e dal sudiciume». Così in un dizionario enciclopedico biblico.

La pagina che noi ora consideriamo è quasi l’archetipo delle varie narrazioni di guarigioni di non vedenti da parte di Gesù: è il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni ove, però, è di scena una cecità congenita che vede l’infelice oggetto di discussione teologica perché egli mette in crisi il dogma tradizionale della malattia come esito di un peccato. A questo si aggiunge anche l’essere abbandonato dai suoi genitori: chiamati a testimoniare sulla guarigione del figlio, ne prendono le distanze: «Come ora ci veda non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé».

Decisivo per lui era stato l’incontro con Gesù che possiamo solo evocare a causa della ricchezza tematica del testo giovanneo. Conosciamo la particolare terapia usata da Cristo, adottata anche nel caso di un sordomuto (Marco 7,31-37): l’impasto di fango e di saliva (considerata dotata di poteri medicali, soprattutto se di persone in fama di santità), cosparso sugli occhi del paziente, deve essere poi lavato nella fontana di Siloe. Questo termine di per sé significa “Inviante (acqua)”, ma simbolicamente Giovanni traduce “Inviato”, cioè il Messia, il Cristo “mandato dal Padre” (1,14; 3,17; 4,34).

Si delinea, così, un valore ulteriore rispetto alla pura e semplice guarigione: l’«aprirsi degli occhi» del cieco nato è un “segno”, come il quarto evangelista definisce i miracoli di Gesù, è una sorta di illuminazione anche nello spirito, è una conversione. In crescendo i contatti e i dialoghi del cieco sanato con Cristo conducono alla scena finale nella quale egli è ai piedi di Gesù in adorazione e pronunzia la sua professione di fede: «Credo, Signore», col titolo biblico della divinità, Kýrios, “Signore”.

Tanto altro merita l’analisi di questa pagina giovannea di grande potenza. Essa è ritmata sul contrasto luce-tenebre nel suo valore sia fisico sia spirituale, ed è stata riletta dalla tradizione cristiana in chiave battesimale: ben sette affreschi nelle catacombe romane interpretano l’evento già in questa prospettiva. I titoli che vengono assegnati a Cristo nel racconto dell’incontro procedono da un generico «quell’uomo» e «rabbì», passano per il citato «Inviato» e «profeta» e giungono alla triade finale «colui che viene da Dio», «Figlio dell’uomo» e «Signore». Cristo appare, perciò, nella pienezza della sua persona come «luce del mondo» (8,12), attraverso il “segno” epifanico del cieco sanato e convertito.