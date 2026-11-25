Molte volte nei suoi incontri Gesù torna col pensiero a Giovanni Battista e chiede a chi lo ascolta di ricordarlo. Ad esempio: «Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità». Davanti a sé ha chi non tollera più la sua libertà di azione e di parola.

Sì, lo vogliono uccidere. Per questo il testimone caduto nelle mani di Erode non cessa di rischiarare ciò che è torbido. «Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce». Chi ha qualcosa di irrisolto, infatti si ritrae dalla luce. Ed è così facile vivere in fuga da sé stessi e dalla verità. Gesù affronta questa resistenza senza trasformare gli avversari in nemici. «Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati». Non vi rinfaccio, insomma, il martirio di Giovanni. Non ne sono il vendicatore. Mi preme, però, che non temiate la luce.

Essere salvati smette di apparire interessante quando sembra di non correre pericoli e di avere il controllo delle situazioni. Siamo disposti a tutto per conservare questa impressione, una volta che l’abbiamo conquistata. Per questo si scatena la violenza di gruppo, in così tante pagine della Bibbia e della storia, quando qualcosa o qualcuno di non previsto entra in scena, allarga la scena, interrompe il copione. Si chiama vita, ma la temiamo come la morte. «Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato», dice Gesù. Ma è proprio questo il problema: che il cielo non sia rimasto in cielo, che la terra dimostri di non essere nostra. O, almeno, di chi se ne ritiene padrone. Venire salvati è una gioia che allora resta preclusa. Ed è un peccato, un vero peccato. Tutto perde colore, ritraendosi dalla luce.

L’Avvento è il tempo giusto per riascoltare i profeti: le loro parole, la loro vita. La testimonianza è un’espressione che rende bene il loro sbilanciamento sul nuovo che nasce, sul male che ha un termine, sul Dio della storia. È Lui il filo del discorso. Considerare le profezie adempiute significa leggere gli avvenimenti a ritroso, riconoscere col senno di poi, confessare che il Signore si mostra sempre di spalle, appena dopo che è passato. Ma questo rende aperti al presente, più sensibili, meno certi di sapere, meno occupati a dominare. C’è molto dentro di noi e attorno a noi che può venire illuminato solo da delle sorprese. Da soli lasceremmo tutto dov’è e com’è, per pigrizia e per paura. Dio salva, però. Non viene come il ladro a rubare e distruggere, ma viene perché abbiamo la vita in abbondanza.

Sì, i profeti ci contestano, smascherano domini rassicuranti. Siamo però circondati di testimonianze che con delicatezza ci suggeriscono che hanno ragione loro. Anche i prepotenti citano le Scritture e hanno il nome di Dio sulle labbra, ma i miti sono donne e uomini liberi, salvati, che hanno smesso di servire ciò che è meno della verità.