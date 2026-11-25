Non lasciamo Dio fuori dalla porta

Ci sono attese che abitano silenziosamente la nostra vita: di una telefonata, di una persona che tarda ad arrivare, di una notizia che potrebbe cambiare le cose, di una parola che riapra una strada chiusa. A volte attendiamo senza neppure rendercene conto: continuiamo a vivere, a lavorare, a occuparci delle cose di sempre, mentre dentro di noi rimane acceso il desiderio che qualcosa possa ancora accadere. Altre volte, invece, è proprio il passare del tempo a consumare l’attesa, fino a convincerci che non ci sia più nulla da aspettare.

Ogni anno l’Avvento arriva a interrompere il ritmo delle nostre giornate. Mentre già cominciamo a pensare al Natale, ai preparativi e agli incontri familiari, la liturgia ci conduce altrove, fino alla fine della storia, e mette sulle labbra di Gesù una parola inattesa: «Vegliate!». Non è ancora il racconto di un bambino che nasce, ma quello di un uomo che parte per un viaggio, di una casa lasciata in custodia ai suoi servi e un portiere invitato a rimanere sveglio.

La casa della parabola è rimasta abitata, anche se il padrone è partito. Non ha portato via tutto con sé, non ha chiuso le porte, non ha sospeso la vita in attesa del proprio ritorno. Ha affidato ogni cosa ai suoi servi, «a ciascuno il suo compito». È una bella immagine della nostra condizione: viviamo in un mondo che non ci appartiene del tutto, ma che ci è stato consegnato; abitiamo una storia che non abbiamo cominciato noi e che non possiamo trattenere nelle nostre mani, eppure siamo chiamati a darle il nostro contributo. Il Signore sembra essersi allontanato, ma non ha smesso di fidarsi dell’uomo. C’è qualcosa di sorprendente in questa fiducia. Dio non trattiene per sé la vita, non occupa tutti gli spazi, non si sostituisce a noi. Ci consegna la casa e ci lascia liberi di abitarla. La sua assenza, però, non è un abbandono: è lo spazio della nostra responsabilità, ma anche della sua promessa. Il padrone tornerà, e proprio questa certezza impedisce alla casa di diventare un luogo senza futuro.

Il profeta Isaia (63,16-17.19; 64,1-7), nella prima lettura, dà voce a un’attesa molto diversa, eppure vicina: quella di un popolo che attraversa un tempo difficile, che avverte il peso delle proprie infedeltà e sembra non riconoscere più la presenza di Dio. Forse la vera difficoltà non è tanto attendere il ritorno del Signore, quanto accorgersi che la vita continua a essere attraversata dalla sua presenza. Il Vangelo nomina quattro momenti della notte: la sera, la mezzanotte, il canto del gallo e il mattino. Sono le ore in cui la luce si ritira, il sonno diventa più profondo e la stanchezza può prendere il sopravvento. Non sappiamo in quale di questi momenti il padrone tornerà. Sappiamo soltanto che la sua venuta può raggiungerci quando meno ce l’aspettiamo.

L’Avvento ci restituisce così qualcosa che rischiamo di perdere: il senso dell’attesa. Non quella di chi rimane fermo, con gli occhi rivolti verso un futuro lontano, ma di chi sa che la propria storia non è conclusa, che nessuna notte è definitiva e che Dio può ancora sorprendere la nostra vita.