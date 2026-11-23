Dopo l’acqua, «è la bevanda più consumata in Italia, ma è quella che conosciamo di meno e da parte dei connazionali è percepita di minor valore. Nei bar ce ne viene offerta una sola marca, un solo tipo, un solo prezzo e nei ristoranti manca una carta dei caffè da poter degustare». Rinomato “caffesperto”, consulente per torrefazioni e aziende della filiera, con un dottorato in Scienza, tecnologia ed economia nell’industria del caffè conseguito presso l’Università degli Studi di Trieste, il 51enne Andrej Godina (www.andrejgodinaconsulting.com) parla con passione di quello che è diventato non solo un lavoro formativo, ma anche una mission di promozione e divulgazione per «una cultura più consapevole del caffè di qualità a livello nazionale e internazionale, per sperimentare ed esplorare la variegata differenziazione che il flavore riesce a darci, ovvero la combinazione di aromi, gusti e percezioni tattili che raccontano l’assaggio in modo semplice, immediato, alla portata di tutti», sottolinea.

Ma come e dove nasce il rito del caffè, e com’è cambiato nel corso dei secoli? «Si tratta di una pianta natia nella regione del Corno d’Africa, fra Etiopia e Kenya: il frutto veniva ingerito e i semi usati dalle tribù nomadi in sorta di barrette con grasso di maiale. Un uso ancestrale, finché si scoprì che tostato e macinato si poteva gustare in forma di bevanda», sintetizza Godina.

Il "caffesperto" Andrej Godina, 51 anni.

«Questo rito esiste ancora in Etiopia, dove le tribù lo tostano in padella, con un mortaio frantumano i semi, fanno bollire l’acqua e il caffè all’interno, poi lo filtrano: una cerimonia ancestrale che dura un paio d’ore». Quando il caffè approda in Europa, «durante la rivoluzione industriale si compra già tostato in torrefazione e si accorciano i tempi di preparazione: circa 10 minuti. Era una bevanda lunga e diluita di circa 200 ml, simile a tè o tisana da bere in un tempo lungo». All’inizio del Novecento, negli anni ’30 il sistema italiano e innovatore della moka abbrevia la tempistica in 2-3 minuti, «a seconda della fiamma, con una bevanda di 50-60 ml. Con l’espresso da bar avviene un’ulteriore svolta: si pressa ed eroga in un minuto, con una bevuta di 25 ml assunta in piedi al banco, da tradizione». Diventa «tutto più veloce: preparazione, bevuta e consumo, dando una carica di energia con aromi e flavore, quindi parliamo di una bevanda molto contemporanea nella vita frenetica odierna», commenta l’esperto, evidenziando che proprio noi italiani «abbiamo inventato la cialda in carta negli anni ’70, seguita dalla capsula in plastica».

Quello fra Italia e caffè, dunque, sembra un binomio inscindibile. Per riconoscere le tipologie e le miscele migliori «è fondamentale che il consumatore abbia chiara la distinzione di flavore tra arabica e canephora, di cui la robusta è solo una delle varietà: potrebbero piacere tutti e due. Nella scelta l’etichetta potrebbe aiutare, ma attualmente non dice molto, fatta eccezione per qualche rarità». Le eccellenze, di solito, hanno un prezzo maggiore. Per orientarsi, è preziosa la guida Caffè e torrefazioni d’Italia 2026, scritta da Godina insieme a Mauro Illiano e pubblicata da Gambero Rosso: «Assaggiamo quasi mille referenze di caffè, centinaia di capsule. Un modo per conoscere le tantissime varietà partendo dalle specie botaniche e dalla loro classificazione, passando per i differenti stili di tostatura, miscele e tanti diversi sistemi di estrazione. Le 280 torrefazioni selezionate e i 400 caffè recensiti (oltre a 15 Premi Speciali assegnati ad altrettante torrefazioni) costruiscono una mappa delle torrefazioni italiane e dei loro prodotti valutati con il rating da 1 a un massimo di 3 macinini». Per conservare tutte le proprietà e caratteristiche della bevanda, «che contiene migliaia di composti aromatici, va assunta al naturale, senza aggiunte di zucchero o latte, a una temperatura di 65 gradi, evitando i bicchierini monouso in plastica e carta. Si possono usare tazzine in vetro a doppia camera preriscaldate al microonde con acqua. Ormai esistono cialde e capsule di assoluta qualità: non ci si accorge della differenza con l’espresso da bar», assicura l’esperto.

Secondo i dati Istat, il prezzo del caffè è aumentato del 21% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Nei bar cittadini un espresso oscilla fra 1,20 e 1,40 euro, ma secondo Godina «il prezzo troppo basso sminuisce il lavoro della filiera: non copre i costi né della materia prima né del lavoro di torrefattori e baristi. Con aspetti paradossali: una bottiglietta d’acqua si paga più di un caffè».

E nei ristoranti, anche stellati, «mancano una cultura di prodotto e una carta, tantomeno un sommelier del caffè in sala: è come se i clienti fossero costretti a bere vino rosso con pesce, menù vegetariano o pizza. Ci vorrebbero almeno tre referenze: l’arabica, che si sposa con menù di pesce e piatti veg, e la canephora da abbinare con piatti di terra, oltre al decaffeinato. Inoltre si dovrebbero offrire diversi tipi e metodi di preparazione: non solo espresso, ma anche moka e caffè lungo filtrato all’americana. Mi piacerebbe che i consumatori chiedessero una possibilità di scelta, lamentandosi per la sua assenza, per aiutare i gestori di bar e ristoranti a formarsi».

Qualche piccolo segnale arriva dall’apertura degli specialty coffee, «per ora una piccola nicchia di mercato: forse 300 su 140 mila bar, dove degustare vari caffè di altissima qualità e conoscere il chicco in ogni fase, dal seme alla tazzina».

Ben 3 italiani su 4 bevono regolarmente caffè e il 95% lo prende a casa, mentre il bar rimane un punto di riferimento per il 79%. (Comitato italiano del caffè di Unione italiana Food e Altroconsumo). (Getty Images)

USI E COSTUMI: LA RICERCA

Ben 3 italiani su 4 bevono regolarmente caffè e il 95% lo prende a casa, mentre il bar rimane un punto di riferimento per il 79%. Fra le mura domestiche moka e capsule sono modalità prevalenti di preparazione per il 32,5% e il 31,2% dei consumatori; seguono le cialde con il 16,7% e le macchine con caffè in grani (15,2%). Tra chi opta per l’espresso, l’83% lo consuma ogni giorno. Sono alcune cifre del rapporto Evoluzione delle abitudini di consumo del caffè in Italia, promosso dal Comitato italiano del caffè di Unione italiana Food e stilato da Altroconsumo su un campione di oltre 1.200 consumatori.

Oltre la metà, tuttavia, non è formato sulle diverse fasi di produzione del caffè e appena il 27% sa che in Italia non vengono coltivate quantità significative di caffè verde. Il mercato del settore sta cambiando: il 78% dei fruitori acquista il caffè al supermercato, mentre quasi un terzo (il 29%) lo compra anche online. Nel nostro Paese, primo produttore di caffè tostato nell’Ue, questo comparto economico si aggira intorno ai 5,9 miliardi di euro di fatturato: nel 2025 sono state prodotte da un migliaio di torrefazioni circa 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Il consumo annuo è 4,9 kg pro capite: circa 812 tazzine di espresso a persona.

La bussola per le scelte dei clienti resta prevalentemente il gusto, elemento molto importante o fondamentale per il 76% dei consumatori, prima ancora di offerte, prezzo, marca e tipologia di caffè. Che resta una bevanda fortemente legata a fattori esperienziali: il 72% dei fruitori la considera un’occasione per fare una pausa o stare in compagnia e l’87% lo accosta a un piacere personale. Ben il 72% afferma che sarebbe difficile rinunciare del tutto al caffè.