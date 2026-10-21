A 70 anni, Gemma porta ancora i segni di un passato di violenze. Fuggita per salvarsi, è rimasta prigioniera di un trauma profondo che le causa gravi disagi psichiatrici. Ad accudirla c’è soltanto la figlia, ragazza madre e cardiopatica, che affronta sacrifici enormi per sostenere tre persone con un unico, insufficiente stipendio. Oggi la povertà estrema sta divorando la vita di questa famiglia: non ci sono più risorse nemmeno per le spese primarie e per saldare i debiti accumulati. Senza un aiuto, Gemma rischia di sprofondare nella miseria più assoluta. La parrocchia le offre vicinanza e conforto, ma per garantire cibo e dignità a queste tre vite serve la generosità di tutti. Con una donazione puoi fare la differenza. Sosteniamo Gemma: doniamo ora.
La battaglia di Gemma per una vita degna. con il nostro aiuto
Gemma porta i segni di un passato di violenze, oggi vive in povertà. Fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli
21 ottobre 2026 • 14:38
Ultimo aggiornamento 21 ottobre 2026 • 14:52