A 70 anni, Gemma porta ancora i segni di un passato di violenze. Fuggita per salvarsi, è rimasta prigioniera di un trauma profondo che le causa gravi disagi psichiatrici. Ad accudirla c’è soltanto la figlia, ragazza madre e cardiopatica, che affronta sacrifici enormi per sostenere tre persone con un unico, insufficiente stipendio. Oggi la povertà estrema sta divorando la vita di questa famiglia: non ci sono più risorse nemmeno per le spese primarie e per saldare i debiti accumulati. Senza un aiuto, Gemma rischia di sprofondare nella miseria più assoluta. La parrocchia le offre vicinanza e conforto, ma per garantire cibo e dignità a queste tre vite serve la generosità di tutti. Con una donazione puoi fare la differenza. Sosteniamo Gemma: doniamo ora.