A trentaquattro anni, Rebecca combatte ogni giorno con coraggio per tenere unita la sua famiglia. Mamma di tre figli, dal primogenito di quindici anni al più piccolo di due, porta il peso di un dolore profondo dopo un gravissimo incidente che ha comportato un lungo ricovero per il figlio maggiore e ha causato pesanti ferite emotive nel secondogenito. Alla tempesta emotiva si sommano difficoltà materiali drammatiche: debiti sanitari, affitti insoluti e bollette accumulate che hanno fatto collassare il bilancio familiare, già compromesso dalla riduzione dell’orario di lavoro di Rebecca per assistere il figlio. La parrocchia fa tutto il possibile, ma non basta a fermare questa emergenza. Abbiamo bisogno del tuo cuore e della generosità di tutti per non lasciarli soli.