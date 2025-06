Papa Leone al clero di Roma: «Siate profetici, testimoni credibili, acccanto alla gente»

Un incontro non formale anche se tutto giocato su testi scritti. La prima volta di papa Leone con il clero romano sottolinea la passione e la grazia che sempre devono accompagnare il ministero ordinato. Il cardinal vicario Baldo Reina, nel saluto iniziale, mette subito in chiaro che «le difficoltà non mancano», ma «il suo presbiterio, Santo Padre, è un presbiterio generoso, con un forte senso di appartenenza e con una passione pastorale molto marcata. Di fronte alle difficoltà reagisce in maniera positiva; schietto nel riconoscere i problemi o le criticità, con uno spiccato senso dell'umorismo e sempre pronto a ripartire per il bene della chiesa e delle singole comunità». E a questo clero composito, anche perché proveniente da più parti del mondo per via delle diverse unità Pontificie in cui vengono a studiare sacerdoti di tanti Paesi, papa Leone indica tre «note». La prima è quella «dell’unità e della comunione, perché il presbitero è chiamato, innanzitutto, a «essere l’uomo della comunione, perché lui per primo la vive e continuamente la alimenta». La seconda «è quella dell’esemplarità». Su questo, chiede «con il cuore di padre e di pastore: impegniamoci tutti ad essere sacerdoti credibili ed esemplari! Siamo consapevoli dei limiti della nostra natura e il Signore ci conosce in profondità; ma abbiamo ricevuto una grazia straordinaria, ci è stato affidato un tesoro prezioso di cui siamo ministri, servitori. E al servo è chiesta la fedeltà. Nessuno di noi è esente dalle suggestioni del mondo e la città, con le sue mille proposte, potrebbe anche allontanarci dal desiderio di una vita santa, inducendo un livellamento verso il basso dove si perdono i valori profondi dell’essere presbiteri. Lasciatevi ancora attrarre dalla chiamata del Maestro, per sentire e vivere l’amore della prima ora, quello che vi ha spinto a fare scelte forti e rinunce coraggiose. Se insieme proveremo ad essere esemplari dentro una vita umile, allora potremo esprimere la forza rinnovatrice del Vangelo per ogni uomo e per ogni donna». Infine «uno sguardo alle sfide del nostro tempo in chiave profetica. Siamo preoccupati e addolorati per tutto quello che succede ogni giorno nel mondo: ci feriscono le violenze che generano morte, ci interpellano le disuguaglianze, le povertà, tante forme di emarginazione sociale, la sofferenza diffusa che assume i tratti di un disagio che ormai non risparmia più nessuno. E queste realtà non accadono solo altrove, lontano da noi, ma interessano anche la nostra città di Roma, segnata da molteplici forme di povertà e da gravi emergenze come quella abitativa». Richiama l’analisi di papa Francesco che notava che Roma è una città in cui,«alla “grande bellezza” e al fascino dell’arte deve corrispondere anche “il semplice decoro e la normale funzionalità nei luoghi e nelle situazioni della vita ordinaria, feriale. Perché una città più vivibile per i suoi cittadini è anche più accogliente per tutti”». Una città in cui la Chiesa è molto presente. Il cardinale Reina aveva già spiegato che in totale a Roma ci sono «809 sacerdoti. I diaconi permanenti sono 149, il clero di altre diocesi presente nelle parrocchie per motivi di studio è composto da 500 sacerdoti, il clero di altre diocesi presso i collegi universitari 2347, il clero di associazioni clericali e prelature 211, il clero religioso 3914 per un totale di 8020 tra sacerdoti e diaconi. In particolare il clero romano è così configurato: 579 svolgono un servizio in Diocesi (tra parrocchie, uffici, insegnamento, cappellanie e altri servizi), 15 hanno un ufficio fuori diocesi, 132 a vario titolo stanno svolgendo un'attività missionaria, oltre 50 hanno deciso di fermarsi per una sosta di riflessione o per altre sofferenze. Le parrocchie della Diocesi sono 333, 174 le rettorie, oltre 100 le cappellanie degli ospedali e delle case di cure, 18 le cappellanie dei migranti, 3 le cappelle delle case circondariali, molteplice la presenza nelle scuole pubbliche e nelle pontificie università. Inoltre abbiamo oltre 50 sacerdoti anziani e con problemi di salute che sono accuditi presso la casa S. Gaetano al Divino Amore (accogliamo anche sacerdoti di altre diocesi). I Seminaristi per la diocesi di Roma sono così distribuiti: 40 presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore, 40 presso il Collegio Diocesano Redemptoris Mater e 4 presso l'Almo Collegio Capranica».

Numeri che dicono anche di «molteplici provenienze, culture e sensibilità, di diversi modelli formativi con il conseguente lavoro pastorale che qualche volta fa fatica a comporre e a trasmettere una visione unitaria». Ma anche di una ricchezza su cui fare affidamento.

Anche camminando sulle orme di tre figure che il Papa indica come testimoni: Don Primo Mazzolari, don Lorenzo Milani e don Luigi DI Liegro. ««Abbiamo avuto l'esempio di santi sacerdoti che hanno saputo coniugare la passione per la storia con l'annuncio del Vangelo, come don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani, profeti di pace e di giustizia. E qui a Roma abbiamo avuto don Luigi Di Liegro che, di fronte a tante povertà, ha dato la vita per cercare vie di giustizia e di promozione umana. Attingiamo alla forza di questi esempi per continuare a gettare semi di santità nella nostra città», ha sottolineato. Sacerdoti osteggiati dalla gerarchia. Don Mazzolari, in particolare, per il suo libello «Tu non uccidere» contro ogni guerra pseudo-giusta, don Milani per essersi battuto contro la discriminazione «del merito» con il suo Lettera a una professoressa e per il suo impegno contro il servizio militare con il suo “L’obbedienza non è più una virtù. Don Luigi Di Liegro, infine per tutto il suo impegno contro l’emarginazione sociale e per la battaglia in favore dei malati di Aids per i malati terminali “Villa Glori” osteggiata dal quartiere “bene” della città. Anche papa Francesco li aveva presentati come esempi da seguire. E Leone, sulla sua scia esorta a vedere in loro dei profeti da cui attingere per il proprio ministero.