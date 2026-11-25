È un pomeriggio come tutti gli altri nella sede di Telefono Donna Italia, il servizio attivo 24 ore su 24 ai numeri 02 6444 3043 e 02 6444 3044 che offre ascolto protezione alle donne vittime di violenze.

Siamo all’interno dell’Ospedale Niguarda di Milano. In una stanzetta c’è una donna: è appena arrivata dal Pronto Soccorso dove i medici hanno capito che quei segni sul viso non sono il risultato di una caduta. Lei ha accettato di essere aiutata e ora una psicologa sta raccogliendo la sua storia. È il primo passo di un percorso che prevede un supporto a 360 gradi: dall’assistenza legale e psicologica alla possibilità di essere collocata in una struttura protetta. In un’altra stanza, due operatrici raccolgono le telefonate che, dicono, diventano più numerose nei weekend e quando sui media si parla di violenza sulle donne, per esempio dopo l’uscita del film sulla vicenda di Giulia Cecchettin, Se domani non torno.

La fondatrice di Telefono Donna Italia Stefania Bartoccetti

«Molte allora trovano il coraggio di chiamarci», spiega Stefania Bartoccetti che ha fondato l’associazione Telefono donna nel 1992. «A volte le più giovani dicono di chiamare per conto di un’amica, ma basta poco a capire che in realtà le vittime sono loro».

Il telefono squilla. Una giovane donna parla in modo concitato e confuso: dice di essere indiana e chiede se c’è qualcuno che parla la sua lingua disposto ad ascoltarla. L’operatrice la invita con dolcezza a calmarsi e le dice che riesce a capirla anche con il suo italiano stentato. Lei allora racconta di essere perseguitata da un collega di lavoro italiano. Lo ha denunciato, ma lui continua a scriverle sul cellulare. «E tu gli rispondi?». «No». «Brava, però non cancellare i messaggi. Potrebbero essere usati come prove contro di lui». La telefonata si chiude con la promessa da parte della donna di richiamare per fissare un appuntamento qui nella sede dell’associazione.

Passano alcuni minuti e il telefono squilla di nuovo. Questa volta è la voce di una donna adulta: «Vi prego, aiutatemi, o mia nipote sarà la futura Giulia Cecchettin». Inizia a raccontare la storia della sua Silvia (il nome è ovviamente di fantasia) che come Giulia è una studentessa universitaria innamorata di un apparente classico bravo ragazzo, universitario pure lui. «Non le ha ancora messo le mani addosso, però ha un controllo totale su di lei», continua la nonna.

Ogni giorno Silvia riceve almeno venti-trenta tra telefonate e videochiamate. Se non risponde una volta, alla successiva lui si imbufalisce o comunque la fa sentire in colpa. Deve esserci solo ed esclusivamente lui nella sua vita e per questo Silvia ha fatto terra bruciata di tutte le sue amicizie. I genitori, quando hanno capito che qualcosa non andava, lo hanno invitato a casa per chiarire la situazione. Sembrava avesse capito, ma non era affatto così perché, appena da soli, ha detto a Silvia: «Vedi, anche loro ostacolano il nostro amore. Quindi scegli: o me o loro». La nonna aggiunge che Silvia non dorme più, sa di stare male, ma è sempre pronta a giustificarlo, dicendo che ha avuto un’infanzia difficile e che ha sofferto tanto perché altre ragazze prima di lei lo hanno tradito. A questo punto, dopo aver verificato la disponibilità di Silvia a essere aiutata, viene fissato un appuntamento: Silvia e i genitori verranno qui per essere ascoltati e poi si deciderà insieme il da farsi.

La telefonata successiva è quella di una donna anziana che dice di essere maltrattata, ma non sa spiegare da chi. La linea cade. Dopo pochi minuti, un nuovo squillo: è ancora lei. Questa volta la telefonata dura parecchi minuti, ma il racconto è ancora confuso, le accuse si riferiscono a generici malviventi che si aggirano per il suo quartiere. Si comprende che probabilmente stavolta non siamo di fronte a un caso di violenza, ma di solitudine.

Le operatrici di Telefono Donna al lavoro

«Con gli anni abbiamo visto un allargamento della fascia d’età delle donne che ci chiamano», aggiunge Stefania Bartoccetti. «Molte sono minorenni, ma molte altre hanno più di 60-70 anni e magari vengono da storie di decenni di maltrattamenti da parte dei loro mariti che hanno subìto in silenzio e che solo ora hanno trovato il coraggio di denunciare perché magari hanno visto in Tv una storia che si è conclusa bene e hanno pensato: “Se ce l’ha fatta lei, posso farcela anch’io”. Le ragazze invece, per fortuna in genere non accettano più questa visione patriarcale della società». La psicologa Paola Grasso, 30 anni, racconta un caso che ha seguito. «Una ragazza di 17 anni ha subìto un abuso a scuola. L’uomo ha iniziato mandandole dei messaggi sempre più spinti sul cellulare e poi ha fatto in modo di trovarsi da solo con lei. Per fortuna, pur essendo paralizzata dalla paura, ha trovato la forza per parlarne con i genitori che prima hanno denunciato l’uomo e poi si sono rivolti a noi. Abbiamo così iniziato un percorso insieme che sta iniziando a dare buoni risultati: la ragazza, che si sentiva anche in colpa per quello che le era successo, sta comprendendo che non deve rimproverarsi nulla e ha ripreso ad andare più volentieri a scuola».

Le psicologhe Paola Aquaro e Paola Grasso

Salutiamo le operatrici di Telefono donna con l’impegno di rivederci dopo una settimana per fare il punto sui casi che abbiamo sentito. Quando torniamo, ci accoglie un’altra psicologa, Paola Aquaro, che ci aggiorna: «La donna indiana non si è più fatta sentire, almeno per ora. Silvia, invece, è venuta qui con i genitori. Non è ancora consapevole dei pericoli che corre, ma quando le abbiamo chiesto come immagina il suo futuro ci ha risposto che lo vede senza il suo fidanzato. Dobbiamo partire da qui per aiutarla».