Divieto assoluto di accesso ai social media prima dei 13 anni. Da ieri questa voce rimbalza su tutti i media e anche in molte famiglie. Un emendamento al decreto “sicurezza minori” introduce per la nostra nazione una norma protettiva nei confronti dei minori che richiama simili provvedimenti già applicati in Australia (dove il divieto arriva ai 16 anni) e proposti anche in Francia e in Inghilterra. Come specialista di sanità pubblica e di età evolutiva, trovo singolare, ma anche efficace che questa norma sia inserita all’interno di un decreto sulla sicurezza. Tale situazione diverge da ciò che è successo in altre nazioni. Ma riflettiamoci un momento: “Possiamo considerare i social media luoghi sicuri per i nostri figli e figlie?”. “Chi entra lì dentro in età precoce, si mette a rischio?”. Se ci affidiamo a queste due domande, la risposta risulta inequivocabile.

La ricerca comportamentale e clinica effettuata sulla Generazione Zeta (ovvero la generazione dei giovanissimi entrati massicciamente nei social nel corso della loro preadolescenza e adolescenza) ci ha rivelato gli enormi problemi di salute mentale, la maggior adesione a comportamenti a rischio nell’area dei disturbi alimentari e dell’autolesività, la deprivazione sociale che ha impattato il mondo dei minori in tutti i continenti negli ultimi 15 anni. I principali studi scientifici ad oggi disponibili – di cui J. Haidt ha effettuato una sintesi magistrale nel suo best seller mondiale Generazione ansiosa – hanno posto in correlazione tutti questi fenomeni problematici a carico dei minori con la precocità e l’intensità con cui i giovanissimi si sono rivolti ai social media per esplorare le questioni relative ai loro compiti evolutivi, tra i quali sessualità, percezione della propria immagine corporea e autostima, conoscenza dei temi principali con i quali oggi il mondo si trova a confrontarsi. In tutte le aree, i social media sembrano essere “cattivi maestri” di chi sta crescendo.

Purtroppo, ciò che muove le piattaforme non è la cura dei contenuti in esse proposti, ma l’algoritmo che chiude gli utenti in bolle sempre più ristrette in cui comportamenti a rischio e false credenze (disfunzionali per i propri bisogni di crescita) vengono rinforzati, amplificati e resi credibili.

Oggi molti si domandano se un provvedimento di tale natura sia fattibile. Ma va considerato che questa domanda non ce la dobbiamo porre noi, bensì se la devono porre le piattaforme. Il mondo ha sempre protetto i minori, rendendo loro inaccessibili comportamenti o esperienze che possono costituire minacce per il loro benessere. Un minore non può entrare in un casinò, non può comprare alcol o tabacco, non può guidare un’automobile fino al compimento della maggiore età. Alcuni divieti servono a tenere lontani i minori da comportamenti a rischio, altri servono a tenere lontani i minori da comportamenti utili per le nostre vite, ma per effettuare i quali occorre detenere una adeguata maturità cognitiva. Oggi la percezione dei social media nelle nostre vite si colloca a metà strada tra questi due aspetti. Alcune loro caratteristiche sono francamente pericolose e di questo i gestori delle Big Tech se ne devono sentire responsabili. Fino a che le piattaforme non saranno luoghi sicuri per i minori, stabilire per legge che vi devono rimanere fuori rappresenta per loro la migliore decisione, nella prospettiva della sanità pubblica. Ma va considerato anche che, comunque, socializzare dentro un media rappresenta un’impresa complessa e sfidante per compiere la quale si deve possedere una maturità cognitiva che neurobiologicamente un minore ottiene solo nell’ultima fase dell’adolescenza.

Per questo l’Australia ha elevato il limite d’età ai 16 anni, limite confermato anche nelle linee guida della Società Italiana di Pediatria. Comunque, al di fuori di queste osservazioni, questo emendamento segna un decisivo cambio di passo rispetto al mondo online che smette di essere zona franca e non vincolata alla regole a tutela dei minori che esistono nel mondo reale, come è accaduto fino ad oggi. E questo rappresenta decisamente un grande passo avanti.