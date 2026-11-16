Ci sono frasi che sembrano dette per difendersi e finiscono per raccontare chi le pronuncia. «Il processo penale non è una sessione di terapia», dice Ciro Grillo a Telenord: nella sessualità bisogna entrare, anche a costo di ferire, e il termine «vittimizzazione secondaria» andrebbe espulso dalla giustizia.

Lo dice un venticinquenne laureato in Giurisprudenza che si prepara a fare l’avvocato, condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo.

L’intervista, (visibile in modo integrale qui sopra) condotta dal direttore Maurizio Michieli per «Incontri a Palazzo», è andata in onda il 13 novembre, all’indomani dell’apertura dell’appello a Sassari, dove la Corte ha chiuso l’aula ai giornalisti per proteggere la ragazza dal rischio di vittimizzazione secondaria.

I fatti risalgono al luglio 2019, a Porto Cervo: il 22 settembre 2025 il tribunale di Tempio Pausania ha condannato Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria a otto anni, Francesco Corsiglia a sei anni e mezzo.

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La sentenza non è definitiva, il processo riprende il 10 febbraio 2027: fino al verdetto finale vale la presunzione di innocenza, e difendersi è un diritto, anche parlando. Ma un diritto non rende vere le parole.

Il padre di Ciro, Beppe Grillo

Tutto rovesciato e un discorso “al contrario”: infatti nell’intervista dichiara che la vittima sarebbe lui, e sotto accusa finiscono la ragazza, i giudici, la sua avvocata. Più che una polemica, un campanello. Leggiamolo per sfatare cinque miti (in pieno stile manosfera) e i fatti che li smontano.

1. «Se denuncia, è perché si è pentita»

Grillo ha sostenuto che certe ragazze, dopo un rapporto vissuto con superficialità, si sentirebbero svilite e finirebbero per rinnegarlo architettando calunnie. È uno dei luoghi comuni più “antichi” e patriarcali sullo stupro. I dati dicono altro: secondo l’ultima indagine Istat, nel 2025 appena il 13,3% delle donne che avevano subito più episodi di violenza fisica o sessuale ne aveva denunciato almeno uno. Il problema non è la calunnia, è il silenzio.

2. «Il consenso non spetta a me verificarlo»

Grillo ha detto che non toccava a lui accertare se la ragazza fosse in grado di acconsentire, e che l’alcol serve a disinibire e dunque conduce al rapporto. L’accusa ha sostenuto in aula l’esatto contrario: la giovane non poteva esprimere un valido consenso.

I giudici di primo grado non hanno trovato credibile la tesi dei quattro, Grillo compreso. Un sì, per essere tale, deve poter essere detto. Grillo ha ammesso anche di aver girato di nascosto dei video quella notte: li giudica riprovevoli, ma prova della propria innocenza. Ma filmare qualcuno nell’intimità senza che lo sappia è comunque una violazione della sua riservatezza.

Una foto di Ciro Grillo a bordo piscina dal suo profilo Instagram, 6 settembre 2019. INSTAGRAM/CIRO GRILLO (ANSA)

3. «La vittimizzazione secondaria è un’invenzione»

Il 27 maggio 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel caso J.L.: la sentenza d’appello di Firenze che assolse sei imputati per lo stupro di gruppo del 2008 alla Fortezza da Basso usava, per Strasburgo, un linguaggio carico di pregiudizi sul ruolo delle donne e non proteggeva la giovane dalla vittimizzazione secondaria. Risarcimento: 12mila euro. Nel 2013 l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, che impegna a evitarla. Nessuno vuole togliere alla difesa il controesame, anche durissimo. Ma accertare i fatti non è processare la vita sessuale di una donna: i legali della ragazza hanno paragonato al Medioevo alcune domande che le sono state rivolte.

4. «Il nome deve venire fuori»

Alla domanda se abbia rivisto la ragazza dopo la denuncia, Grillo ha risposto di sì, dopo tre mesi, per amici in comune; poi, guardando al futuro, ha detto che «il nome di questa ragazza deve venire fuori».

L’anonimato non è un favore: è una tutela di legge, nata perché per decenni le cronache giudiziarie hanno esposto le donne che denunciavano, con conseguenze devastanti per la loro incolumità. Non è un dettaglio da giuristi – che il dottor Ciro Grillo laureato in Giurisprudenza a Genova con 110 e lode dovrebbe conoscere bene –: è il motivo per cui una donna decide, o no, di denunciare.

5. «I giovani uomini sono in crisi: bisogna renderli forti»

In chiusura di intervista Grillo ha detto che i giovani uomini vanno educati a non cedere ai «tentativi di castrazione spirituale». Questo lessico, l’uomo assediato e il potere che lo accerchia, è la lingua di quel mondo della manosfera, che passa sempre più spesso dai feed dei social dei maschi adolescenti e giovani-adulti, come stabiliscono diverse ricerche.

Beatrice Petrella, autrice di un’inchiesta sugli incel italiani, osserva che su TikTok basta dichiararsi maschio adolescente perché l’algoritmo proponga Andrew Tate. Alla base della redpill c’è la convinzione che le donne siano manipolatrici e che gli uomini debbano dominarle.

I fratelli Tate

La solitudine di molti ragazzi è reale, e liquidarla sarebbe un errore. Ma la risposta redpill è un inganno: trasforma il disagio in risentimento e indica un nemico, le donne, dove c’è un vuoto da riempire con ascolto ed educazione affettiva. La forza vera sta nell’accettare un no, nel chiedere un sì, nel rispondere dei propri atti. Grillo ha diritto a un processo equo; la ragazza, a essere ascoltata senza essere umiliata. Le due cose non si escludono: sono la stessa giustizia.

Resta, infine, la frase più spiazzante, perché sta dall’altra parte di tutte le altre: Grillo dice di credere in Dio e di voler fare l’avvocato per un «ideale trascendentale di giustizia». Una fede non si sindaca. Ma la giustizia, per chi crede, si misura da come tratta chi è più esposto. Dentro e fuori dall’aula e anche davanti alle telecamere della tv.