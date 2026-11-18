A Lecco basta alzare gli occhi: la montagna non comincia dove finisce la strada, è già lì, sopra i tetti e il lago, nelle guglie della Grigna. Nel 1946, con la guerra appena alle spalle, cinque ragazzi decisero di verificare quell’ipotesi di roccia. Giulio e Nino Bartesaghi, Franco Spreafico, Emilio Ratti, Gigino Amati: operai, per lo più, con quel poco che il dopoguerra concedeva e una voglia semplice, stare insieme e salire. Poi arrivò Gigi Vitali, e la tradizione vuole che Tita Piaz, vedendolo sulla parete, lo dicesse capace di muoversi «come un ragno». Così nacque il nome. Sul maglione rosso comparve un ragno a sette zampe.

Ottant’anni dopo, quella storia sta in un libro che ha il passo di una cordata. La storia dei Ragni in 80 vie (CAI Edizioni, oltre quattrocento pagine a colori) lo firmano Serafino Ripamonti, classe 1972, e Marco Zanchetta, classe 1996, guida alpina: due generazioni, un solo maglione. Non è un catalogo di record. Ogni capitolo è una via o una spedizione, con la scheda tecnica per chi vuole ripeterla e l’aneddoto per chi vuole soltanto capire; le quaranta illustrazioni di Marco Romelli ne tracciano il percorso sulla roccia, le fotografie vengono dall’archivio dei Ragni e dai fondi personali dei protagonisti. Nella prefazione il presidente generale del CAI, Antonio Montani, la chiama «una mappa della memoria collettiva».

I Ragni al campo base del Fitz Roy in Patagonia © Archivio Ragni di Lecco

Dal Badile al Cerro Torre

Si parte dal 1949. Luigi Castagna e Carlo Mauri salgono in diciannove ore la via Cassin sulla nord-est del Badile: per il libro è la seconda ripetizione, ed è il motivo per cui, si legge, la prima via dei Ragni non è davvero una via dei Ragni. Sulla stessa via, in quegli anni, due Ragni restano a bocca aperta davanti a Hermann Buhl che la sale in solitaria, velocissimo: tornati in città, il loro stupore diventa ambizione.

È l’inizio di un’educazione: si impara la grammatica della Grignetta, il chiodo nella fessura, la fiducia che passa per una corda, e poi la si mette alla prova altrove: sul Petit Dru, nel 1955; sul Gasherbrum IV, nel 1958, dove Mauri raggiunge la vetta con Walter Bonatti senza bombole d’ossigeno.

Nel 1961 Riccardo Cassin ha cinquantadue anni e davanti a sé la parete sud del McKinley, in Alaska: tremila metri di ghiaccio, fino a quaranta gradi sotto zero. Sceglie cinque giovani, Airoldi, Alippi, Canali, Perego, Zucchi, e il 19 luglio, dopo diciassette ore di scalata, sono tutti e sei in cima. Da Washington arriva il telegramma del presidente Kennedy. La lezione attraversa il libro: un uomo solo può prendersi una cima, ma una grande impresa si costruisce come una cordata. Nel 1962 Acquistapace e Perego firmano la prima italiana sulla nord dell’Eiger; l’anno dopo Perego, a ventinove anni, ha già salito le tre grandi Nord delle Alpi.

Poi c’è la Patagonia, c’è Casimiro Ferrari. Il 13 gennaio 1974, dopo settimane di attesa e di maltempo, lui, Mario Conti, Daniele Chiappa e Pino Negri raggiungono la cima del Cerro Torre, che per decenni era stato il simbolo dell’inviolabile. Pesa da sempre la controversia sulla salita di Maestri ed Egger del 1958, ma oggi la maggior parte degli alpinisti considera quella dei Ragni la prima ascensione. Due anni dopo Ferrari, con Vittorio Meles, apre il pilastro Est del Fitz Roy e per le riviste del mondo diventa il «Re della Patagonia».

Il 6 agosto 1958 Walter Bonatti (a sinistra) e Carlo Mauri (a destra) compirono la prima ascensione del Gasherbrum IV (7.925 m nel Karakorum), durante la spedizione del Club Alpino Italiano guidata da Riccardo Cassin (al centro)

Il genio, a Lecco, è stato anche una questione di officina. Per salire l’Alpamayo, in Perù, nel 1975, Ferrari, Negri, Zoia e gli altri inventarono chiodi da ghiaccio e «corpi morti» da piantare nella neve molle, perché la verticalità non fa sconti a chi non sa costruirsi gli attrezzi. È l’ingegnosità operaia che diventa alpinismo: forse il filo più nascosto, e più bello, di questa storia.

Nel 1984, dopo tre tentativi da parte di componenti dei Ragni (1980, 1981 e 1983), Casimiro Ferrari, Paolo Vitali e Carlo Alde’ salgono il pilastro nord est e raggiungono la cima est (VI 5.10 A2/A3 80° 1300 metri). Fanno parte del gruppo anche Marco Ballerini e Fabio Lenti rientrati in Italia dopo due mesi di permanenza in Patagonia. Spedizione del Gruppo Ragni, via dedicata a Carlo Mauri e Benvenuto Laritti © Archivio Ragni di Lecco

Il prezzo e il futuro

Nel 1986, per i quarant’anni del gruppo, il free climbing ha già cambiato il modo di toccare la roccia: conta come si sale, non solo dove si arriva. I Ragni tornano in Patagonia, all’Aguja Poincenot, alle Torri del Paine, al Sarmiento, e imparano che una tradizione sopravvive soltanto se accetta di cambiare.

Ma una storia di ottant’anni non è fatta di sole cime. Nel 1996, sul K2, nella spedizione per i cinquant’anni del gruppo, Lorenzo Mazzoleni sale senza ossigeno e muore in discesa: una morte che la città, non solo il gruppo alpinistico, sentì come sua. Anche questo, fra le vie, è una via, quella del prezzo.

Eppure i Ragni non sono mai diventati un monumento. Con Matteo Della Bordella, nel 2013, la nuova generazione sale la parete ovest della Torre Egger, in Patagonia, e pochi mesi dopo l’Uli Biaho, in Pakistan; nel 2016, a Baffin, percorre oltre duecentocinquanta chilometri con le slitte per aprire otto vie nuove.

Stile alpino, piccoli gruppi, nessuna corda fissa dove si può farne a meno. Nel 2025 uno degli autori, Zanchetta, ha aperto con Mattia Sandionigi e Davide Pontiggia una via nel Karavshin, in Kirghizistan, dal basso.

Foto - Archivio Ragni di Lecco.JPG

Così, tra le montagne che si vedono dalla finestra di casa e i colossi della Groenlandia, si capisce che il maglione rosso non è una divisa ma un’eredità. Per i loro ottant’anni Lecco ha portato la montagna in riva al lago, con il Lecco Climbing Festival, e il libro è stato presentato a Palazzo delle Paure: la storia restituita al luogo in cui è nata. Sopra Lecco le guglie aspettano, come sempre. E da qualche parte, su una parete che ancora non ha un nome, ma una cordata sta già progettando di salirla, col magnone rosso addosso o nello zaino.